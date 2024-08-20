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«Атлетико» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью

«Вильярреал» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2) в заключительном матче первого тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Арно Данжума. Через две минуты равенство в счете восстановил Маркос Льоренте. На 37-й минуте капитан «матрасников» Коке неудачно замкнул подачу Алекса Баены и срезал мяч в свои ворота.

На пятой добавленной к первому тайму минуте окончательный счет в матче установил новичок «Атлетико» Александер Серлот, который в первом же матче забил в ворота своей бывшей команды. «Вильярреал» этим летом выручил с продажи 28-летнего норвежца 32 млн евро.

Во втором туре «Вильярреал» на выезде сыграет «Эспаньолом». Встреча пройдет в пятницу, 23 августа. Через два дня «Атлетико» дома сыграет с «Жироной».

В другом матче игрового дня «Вальядолид» дома обыграл «Эспаньол» (1:0). Единственный гол в этой встрече на 23-й минуте забил нападающий Рауль Моро. Оба клуба вернулись в элиту испанского футбола из Сегунды.

Вильярреал
2:2
Первый тайм: 2:2
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 1
19.08.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Диего Симеоне
Голы
Вильярреал
Арно Груневелд
(Диего Конде)
18′
Коке
37′
Атлетико
Маркос Льоренте
(Антуан Гризманн)
20′
Александр Серлот
(Пабло Барриос)
45+5′
Составы команд
Вильярреал
13
Диего Конде
3
Рауль Альбиоль
4
Эрик Байи
17
Кико Фемения
23
Серхи Кардона
14
Санти Комесанья
10
Даниэль Парехо
90′
20
Рамон Терратс
7
Жерар Морено
71′
18
Папе Гей
9
Арно Груневелд
79′
22
Айосе Перес
16
Алекс Баэна
71′
11
Ильяс Ахомах
21
Йереми Пино
10′
71′
19
Николя Пепе
Атлетико
13
Ян Облак
3
Сесар Аспиликуэта
24
Робен Ле Норман
40′
8
Пабло Барриос
43′
14
Маркос Льоренте
12
Самуэл Лино
81′
23
Рейнилдо Мандава
54′
16
Науэль Молина
6
Коке
64′
5
Родриго де Пауль
20
Аксель Витсель
46′
2
Хосе Хименес
7
Антуан Гризманн
78′
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
46′
10
Анхель Корреа
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
6
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти