«Атлетико» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью

На пятой добавленной к первому тайму минуте окончательный счет в матче установил новичок «Атлетико» Александер Серлот, который в первом же матче забил в ворота своей бывшей команды. «Вильярреал» этим летом выручил с продажи 28-летнего норвежца 32 млн евро.