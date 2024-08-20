«Атлетико» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью

Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Арно Данжума. Через две минуты равенство в счете восстановил Маркос Льоренте. На 37-й минуте капитан «матрасников» Коке неудачно замкнул подачу Алекса Баены и срезал мяч в свои ворота.
На пятой добавленной к первому тайму минуте окончательный счет в матче установил новичок «Атлетико» Александер Серлот, который в первом же матче забил в ворота своей бывшей команды. «Вильярреал» этим летом выручил с продажи 28-летнего норвежца 32 млн евро.
Во втором туре «Вильярреал» на выезде сыграет «Эспаньолом». Встреча пройдет в пятницу, 23 августа. Через два дня «Атлетико» дома сыграет с «Жироной».
В другом матче игрового дня «Вальядолид» дома обыграл «Эспаньол» (1:0). Единственный гол в этой встрече на 23-й минуте забил нападающий Рауль Моро. Оба клуба вернулись в элиту испанского футбола из Сегунды.