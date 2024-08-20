Гюндоган покинет «Барселону» и вернется в «Манчестер Сити»

Гюндоган перешел в «Барселону» прошлым летом из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За каталонский клуб он провел 51 матч, в которых забил 5 мячей и сделал 14 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» был рассчитан до лета 2026 года.