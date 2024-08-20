Гюндоган покинет «Барселону» и вернется в «Манчестер Сити»

В ближайшее время 33-летний футболист расторгнет контракт с каталонским клубом. Сообщается, что уход Гюндогана связан с финансовыми трудностями «Барселоны». Расторжение контракта позволит сине-гранатовым зарегистрировать Дани Ольмо и даст возможность рассчитывать на подписание еще нескольких новичков.
Гюндоган входил в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». По информации Capology, годовая зарплата немца в испанском клубе до уплаты налогов составляла 18,75 млн евро.
Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией Гюндоган связался с «Манчестер Сити» на предмет своего возможного возвращения. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола дал согласие на переход игрока.
Гюндоган перешел в «Барселону» прошлым летом из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За каталонский клуб он провел 51 матч, в которых забил 5 мячей и сделал 14 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» был рассчитан до лета 2026 года.
В «Манчестер Сити» Гюндоган провел семь сезонов в период с 2016 по 2023 год. С «горожанами» он выиграл 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов.