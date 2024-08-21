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Гвардиола: Холанд находится на одном уровне с Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что играющий в его команде нападающий просто невероятен.

Источник: Reuters

Хосеп Гвардиола уверен, что нападающий команды Эрлинг Холанд с точки зрения статистики достиг уровня легендарных Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«С точки зрения статистики Эрлинг Холанд находится на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Они доминировали последнее десятилетие, 15 лет, абсолютно во всем. Так что я не знаю, как ему это удается, но забить 91 гол в Премьер-лиге в 100 играх — это невероятно», — приводит слова Гвардиолы портал Goal.

Следует отметить, что 24-летний Эрлинг Холанд забил не 91 гол в 100 матчах Английской Премьер-лиги, а во всех матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На его счету так же 14 результативных передач. В чемпионате Англии у Холанда 64 гола в 67 матчах.