Гвардиола: Холанд находится на одном уровне с Месси и Роналду

«С точки зрения статистики Эрлинг Холанд находится на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Они доминировали последнее десятилетие, 15 лет, абсолютно во всем. Так что я не знаю, как ему это удается, но забить 91 гол в Премьер-лиге в 100 играх — это невероятно», — приводит слова Гвардиолы портал Goal.