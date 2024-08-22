Аршавин: Играть ради английского паспорта меня не возбуждало

«Я не хотел оставаться в Англии. Я не хотел играть в условном “Вест Хэме”. Мне даже можно было еще полгода там побыть, чтобы я получил паспорт. Точнее вид на жительство, а через год паспорт. Ваианты остаться были, но я, честно, вообще не хотел рассматривать. Ну, а для чего играть в футбол? Играть в “Арсенале” и знать, что не выиграешь никогда? Я больше за спорт», — сказал Аршавин в эфире подкаста на канале «Это футбол, брат!».