Аршавин: Играть ради английского паспорта меня не возбуждало

Андрей Аршавин, ныне занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по развитию игроков, выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, после чего вернулся в петербургский клуб.
«Я не хотел оставаться в Англии. Я не хотел играть в условном “Вест Хэме”. Мне даже можно было еще полгода там побыть, чтобы я получил паспорт. Точнее вид на жительство, а через год паспорт. Ваианты остаться были, но я, честно, вообще не хотел рассматривать. Ну, а для чего играть в футбол? Играть в “Арсенале” и знать, что не выиграешь никогда? Я больше за спорт», — сказал Аршавин в эфире подкаста на канале «Это футбол, брат!».
«Если бы я пошел играть за 30 тысяч фунтов в неделю, может быть, я там и остался. Вопрос цены и команды. Ради чего оставаться? Меня жена уговаривала остаться ради паспорта, но меня это не возбуждало. О принятом решении уехать из Лондона не жалею. Я даже не жалею, что поехал в “Кайрат”. В Алмате я провел классные три года. Даже если уровень футбола мы возьмем в кавычки, это время — супер», — добавил Аршавин.
В июле Английская Премьер-лига для анонса нового сезона использовала фотографию с известным жестом Аршавина после четвертого гола в ворота «Ливерпуля» (4:4) в 2009 году.
Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.