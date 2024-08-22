Назван главный трансферный провал в истории футбола

Первое место в рейтинге занял переход французского полузащитника Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году, который обошелся каталонцам в 135 млн евро.
За шесть лет Дембеле провел 185 матчей за сине-гранатовых, в которых забил 40 мячей и сделал 43 результативных передачи. Прошлым летом «Барселона» продала его в «ПСЖ» за 50 млн евро.
В тройку главных трансферных провалов в истории футбола также вошли переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» в 2019 году и трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», случившийся годом ранее.
Всего в рейтинг включены 15 громких трансферов, которые не сумели оправдать возложенных ожиданий. Лидером по числу трансферных провалов стала «Барселона» (4), а Ромелу Лукаку стал единственным футболистом, чьи переходы были включены в рейтинг дважды.
Топ-15 трансферных провалов в истории по версиии Goal
- Усман Дембеле (Франция) — из «Боруссии» в «Барселону» (2017): 135 млн евро;
- Эден Азар (Бельгия) — из «Челси» в «Реал» (2019): 120,8 млн евро;
- Филиппе Коутиньо (Бразилия) — из «Ливерпуля» в «Барселону» (2018): 135 млн евро;
- Поль Погба (Франция) — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (2016): 105 млн евро;
- Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Интера» в «Челси» (2021): 113 млн евро;
- Жоау Феликс (Португалия) — из «Бенфики» в «Атлетико» (2019): 127,2 млн евро;
- Николя Пепе (Кот-д’Ивуар) — из «Лилля» в «Арсенал» (2019): 104 млн евро;
- Харри Магуайр (Англия) — из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» (2019): 87 млн евро;
- Антуан Гризманн (Испания) — из «Атлетико» в «Барселону» (2019): 120 млн евро;
- Альваро Мората (Испания) — из «Реала» в «Челси» (2017): 66 млн евро;
- Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (2017): 84,7 млн евро;
- Кепа Аррисабалага (Испания) — из «Атлетика» в «Челси» (2018): 80 млн евро;
- Неймар (Бразилия) — из «Барселоны» в «ПСЖ» (2017): 222 млн евро;
- Златан Ибрагимович (Швеция) — из «Интера» в «Барселону» (2009): 69,5 млн евро;
- Хамес Родригес (Колумбия) — из «Монако» в «Реал» (2014): 75 млн евро.