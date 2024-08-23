«Реал» выиграл борьбу у «Барселоны» за 12-летнего белоруса

Ранее 12-летний футболист играл в составе каталанской «Серданьолы», где за 22 матча забил 59 голов. К юному таланту проявляла интерес «Барселона», однако борьбу за Майорова выиграл «Реал», который заплатил за трансфер 120 тыс. евро — рекордную сумму для такого возраста.
Сам Майоров является фанатом «Барселоны» и большим поклонником Лионеля Месси.
«Месси все равно остается любимым футболистом. И если бы он выступал за “Реал”, то я мечтал бы оказаться в этом клубе. Аргентинец всегда будет для меня примером того, как можно играть в футбол.
Мне нравится его стиль, стараюсь повторять его движения. И вообще — мечтаю попробовать пройти ту дорогу, которую прошел он. Думаю, что «Реал» — это место, которое больше всего подходит для воплощения моей мечты, — сказал Майоров.
Свой путь в академии «Реала» Майоров начнет с команды Infantil B, за которую выступают игроки в возрасте до 13 лет.
Несколько лет назад отец Майорова предлагал свое сына академиям «Зенита», «Спартака» и «Краснодара», но те отказались из-за завышенных финансовых требований. В 2023 году семья Майорова ради карьеры сына переехала в Испанию.
В феврале 2024 года Майоров подписал трехлетний контракт с Adidas, который будет поставлять юному таланту футбольную экипировку без каких либо ограничений.
Майоров является внуком белорусского футболиста Александра Кистеня, который в 80-е годы выступал в Высшей лиге СССР в составе минского «Динамо».