«Барселона» отдала Лангле в аренду в мадридский «Атлетико»

Аренда Лангле рассчитана до 30 июня 2025 года.
29-летний Лангле перешел в «Барселону» в 2018 году из «Севильи». Футболист провел за каталонский клуб 160 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи. В составе сине-гранатовых французский футболист стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее в СМИ писали, что «Барселона» просила футболиста снизить свои финансовые требования, чтобы он смог покинуть клуб. По контракту с каталонским клубом, который рассчитан до лета 2026 года, Лангле получает чуть более 16 миллионов евро.
В течение двух последних сезонов Клеман Лангле выступал в чемпионате Англии. В сезоне-2022/23 он принял участие в 35 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забив один гол и сделав две результативные передачи.
Сезон-2023/24 Лангле провел в аренде в «Астон Вилле». Он сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. В минувшем сезоне «Астон Вилла» квалифицировалась в Лигу чемпионов.