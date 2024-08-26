«Барселона» отдала Лангле в аренду в мадридский «Атлетико»

29-летний Лангле перешел в «Барселону» в 2018 году из «Севильи». Футболист провел за каталонский клуб 160 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи. В составе сине-гранатовых французский футболист стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.