«Челси» сделал официальное предложение «Наполи» по Осимхену

Сам футболист обратился к руководству неаполитанского клуба с просьбой о переходе в другую команду. СМИ сообщали, что Осимхен может продолжить карьеру в «ПСЖ» или чемпионате Саудовской Аравии. По данным источника, предложение саудовского «Аль-Ахли» в размере 70 миллионов евро остается в силе, но будет активировано только в том случае, если Осимхен не договорится с лондонцами.