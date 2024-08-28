«Челси» сделал официальное предложение «Наполи» по Осимхену

Как сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Челси» сделал официальное предложение «Наполи» по трансферу нападающего команды Виктора Осимхена.
Сам футболист обратился к руководству неаполитанского клуба с просьбой о переходе в другую команду. СМИ сообщали, что Осимхен может продолжить карьеру в «ПСЖ» или чемпионате Саудовской Аравии. По данным источника, предложение саудовского «Аль-Ахли» в размере 70 миллионов евро остается в силе, но будет активировано только в том случае, если Осимхен не договорится с лондонцами.
Виктор Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году. На счету нападающего 76 голов и 18 результативных передач в 133 матчах за итальянский клуб. В 2023 году «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нигерийского нападающего в 100 миллионов евро.