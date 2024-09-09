Гилерме: Миранчук хотел играть в Европе, в «Сьоне» ему будет хорошо

«Я очень рад, что Антон Миранчук наконец-то нашел себе команду. Надеюсь, он тоже счастлив. Все это время мы очень сильно переживали, потому что каждый день вместе тренировались, старались держать форму. Слава богу, у него получилось найти себе команду.



Честно, про чемпионат Швейцарии мало что знаю. Только команды “Базель” и “Янг Бойз”. Но все равно в этом главное, что Антон не потерял время и воспользовался этим трансферным окном, потому могла быть большая пазу, что не очень хорошо для него. Он хотел играть в Европе, думаю, ему там будет хорошо», — приводит слова Гилерме «Чемпионат».