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Гилерме: Миранчук хотел играть в Европе, в «Сьоне» ему будет хорошо

Бывший партнер Антона Миранчука по команде бразильский вратарь Маринато Гилерме отреагировал на новость о скором переходе полузащитника в швейцарский «Сьон».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад, что Антон Миранчук наконец-то нашел себе команду. Надеюсь, он тоже счастлив. Все это время мы очень сильно переживали, потому что каждый день вместе тренировались, старались держать форму. Слава богу, у него получилось найти себе команду.

Честно, про чемпионат Швейцарии мало что знаю. Только команды “Базель” и “Янг Бойз”. Но все равно в этом главное, что Антон не потерял время и воспользовался этим трансферным окном, потому могла быть большая пазу, что не очень хорошо для него. Он хотел играть в Европе, думаю, ему там будет хорошо», — приводит слова Гилерме «Чемпионат».

Ранее президент «Сьона» подтвердил, что швейцарский клуб близок к подписанию экс-игрока «Локомотива» Антона Миранчука.

По информации «Чемпионата», зарплата Миранчука в «Сьоне» составит €1,2 млн евро, а в контракт россиянина будут прописаны отступные в размере €5,5 млн. В «Локомотиве» Миранчук зарабатывал €2,4 млн евро в год.

В начале июля «Локомотив» объявил об уходе 38-летнего голкипера Гилерме, который выступал за клуб с 2007 года. Также 1 июля стало известно об уходе 28-летнего Антона Миранчука.