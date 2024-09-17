«Барселона» представила третью форму на сезон-2024/25

«Зеленый цвет, известный своей связью с надеждой и возрождением, символизирует зарождение новой эры равенства и солидарности среди женщин и подтверждает приверженность клуба процветающему будущему через нерушимый альянс», — говорится в заявлении пресс-службы каталонского клуба.
Одна из новых особенностей этой зеленой футболки заключается в том, что на логотипе Nike, бренда, одевающего клуб с 1998 года, появился двойной вертикальный Swoosh в сине-гранатовых цветах, который символизирует прогресс женского футбола.
Ранее «Ливерпуль» также представил форму, посвященную женскому футболу.
ЖФК «Барселона» выступает в Лиге F — высшем дивизионе в женской системе футбольных лиг Испании. Команда рекордные девять раз выиграла чемпионат Испании, одержав победу в последних пяти сезонах подряд. Также «Барселона» рекордные 10 раз выиграла Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны.
Футболистки «Барселоны» трижды стали победительницами Лиги чемпионов.
В текущем сезоне чемпионата Испании ЖФК «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице с 6 очками, уступая мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.