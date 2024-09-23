Бекхэм рассказал, почему Месси перешел в «Интер Майами»

«Все, что Лео хотел, — найти место, куда его семья могла бы переехать, чтобы наслаждаться прекрасной жизнью. Это было действительно важно для него. С самого первого дня, с того момента, как он впервые появился в Майами, это было мечтой, честно говоря.
Мы можем сказать, что подписали величайшего игрока в мире, который когда-либо играл в футбол. Сказать, что в МЛС, в Майами, играет величайший футболист, — это невероятно. Я не могу поверить, что у нас есть Лео. Мне интересно следить за его игрой. Это действительно особенный момент для нас», — приводит слова Бекхэма Goal.
Летом 2023 года Месси стал игроком «Интер Майами». Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом из штата Флорида рассчитан до конца 2025 года. 37-летний нападающий провел за американский клуб 32 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 17 голевых передач. «Интер Майами» единолично возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата МЛС.
Ранее стало известно, что Месси открыл собственную продюсерскую компанию 525 Rosario. Компания займется производством семейных программ и премиального телевизионного контента. В планах — создание фильмов, рекламных роликов для спортсменов, а также организация и поддержка спортивных мероприятий.