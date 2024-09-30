Вратарь «Реала» из-за травмы пропустит три недели

Сегодняшнее медобследование выявило у 32-летнего бельгийца повреждение приводящей мышцы левой ноги. Сообщается, что Куртуа пропустит примерно три недели и вернется в строй после перерыва на игры сборных.
Таким образом, Куртуа пропустит выездную игру в Лиге чемпионов против «Лилля» (2 октября) и домашнюю игру в Ла Лиге против «Вильярреала» (5 октября). Вместо него сыграет украинский вратарь Андрей Лунин.
В этом сезоне Куртуа провел 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и четыре раза сыграл на ноль. Прошлый сезон бельгиец почти полностью пропустил из-за травмы колена.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка.