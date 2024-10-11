Палмер признан игроком месяца в АПЛ. Мареска — лучший тренер

22-летний англичанин провел в минувшем месяце четыре матча в АПЛ, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. В матче против «Брайтона» Палмер оформил самый быстрый покер в истории АПЛ, забив четыре гола за 20 минут.
В голосовании за награду Палмер опередил Харви Барнса («Ньюкасл»), Луиса Диаса, Райана Гравенберха (оба — «Ливерпуль»), Габриэла Магальянса («Арсенал»), Рауля Хименеса («Вулверхэмптон»), Дуайта Макнила («Эвертон») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).
В карьере Палмера это вторая подобная награда. Ранее он признавался лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле этого года.
Тренером месяца в АПЛ впервые в карьере признан главный тренер «Челси» Энцо Мареска. Под руководством 44-летнего итальянца лондонцы одержали победы над «Борнмутом» (1:0), «Вест Хэмом» (3:0) и «Брайтоном» (4:2), а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка. 20 октября команды сыграют друг с другом на «Энфилде». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.