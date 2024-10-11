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Палмер признан игроком месяца в АПЛ. Мареска — лучший тренер

Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком сентября в АПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-летний англичанин провел в минувшем месяце четыре матча в АПЛ, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. В матче против «Брайтона» Палмер оформил самый быстрый покер в истории АПЛ, забив четыре гола за 20 минут.

В голосовании за награду Палмер опередил Харви Барнса («Ньюкасл»), Луиса Диаса, Райана Гравенберха (оба — «Ливерпуль»), Габриэла Магальянса («Арсенал»), Рауля Хименеса («Вулверхэмптон»), Дуайта Макнила («Эвертон») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

В карьере Палмера это вторая подобная награда. Ранее он признавался лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле этого года.

Тренером месяца в АПЛ впервые в карьере признан главный тренер «Челси» Энцо Мареска. Под руководством 44-летнего итальянца лондонцы одержали победы над «Борнмутом» (1:0), «Вест Хэмом» (3:0) и «Брайтоном» (4:2), а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка. 20 октября команды сыграют друг с другом на «Энфилде». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.

Челси
4:2
Первый тайм: 4:2
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 6
28.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge, 39495 зрителей
Главные тренеры
Энцо Мареска
Фабиан Хюрцелер
Голы
Челси
Коул Палмер
(Николас Джексон)
21′
Коул Палмер
28′
Коул Палмер
31′
Коул Палмер
(Джейдон Санчо)
41′
Брайтон
Жоржиньо Рюттер
(Карлос Балеба)
7′
Карлос Балеба
34′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
29
Уэсли Фофана
78′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
3
Марк Кукурелья
33′
70′
40
Ренату Вейга
8
Энцо Фернандес
29′
79′
18
Кристофер Нкунку
11
Нони Мадуэке
63′
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
79′
45
Ромео Лавиа
19
Джейдон Санчо
71′
10
Михаил Мудрик
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
5
Льюис Данк
27′
30
Первис Эступиньян
29′
20
Карлос Балеба
41
Джек Хиншелвуд
22
Каору Митома
4
Адам Уэбстер
57′
3
Игор
24
Ферди Кадиоглу
71′
10
Хулио Энкисо
27
Матс Виффер
57′
26
Ясин Айяри
14
Жоржиньо Рюттер
71′
17
Янкуба Минте
18
Дэнни Уэлбек
81′
28
Эван Фергюсон
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
11
Фолы
8
6
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
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