Палмер признан игроком месяца в АПЛ. Мареска — лучший тренер

22-летний англичанин провел в минувшем месяце четыре матча в АПЛ, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. В матче против «Брайтона» Палмер оформил самый быстрый покер в истории АПЛ, забив четыре гола за 20 минут.