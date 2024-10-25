Роналду заявил, что хочет закончить карьеру в «Спортинге»

«Я закончу свою карьеру в “Спортинге”, даже если мне придется ради этого остаться в футболе еще на один сезон. Если бы не “Спортинг”, я бы, вероятно, работал в Макдональдсе», — сказал Роналду.
Отвечая на похожий вопрос в августе, Роналду сказал, что его последним клубом в карьере, вероятно, станет «Аль-Наср».
Криштиану Роналду попал в академию «Спортинга» в 1997 году в возрасте 12 лет. В сезоне-2002/03 он дебютировал за первую команду «Спортинга» и провел за нее 31 матч, в которых забил пять голов и сделал шесть голевых передач. Летом 2003 года Роналду за 19 млн евро перешел в «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Роналду провел 11 матчей за «Аль-Наср», в которых забил девять мячей и сделал три голевых передачи. Действующий контракт 39-летнего португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.