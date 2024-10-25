Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду заявил, что хочет закончить карьеру в «Спортинге»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью TCR заявил, что хочет закончить карьеру в лиссабонском «Спортинге», где началась его профессиональная карьера.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я закончу свою карьеру в “Спортинге”, даже если мне придется ради этого остаться в футболе еще на один сезон. Если бы не “Спортинг”, я бы, вероятно, работал в Макдональдсе», — сказал Роналду.

Отвечая на похожий вопрос в августе, Роналду сказал, что его последним клубом в карьере, вероятно, станет «Аль-Наср».

Криштиану Роналду попал в академию «Спортинга» в 1997 году в возрасте 12 лет. В сезоне-2002/03 он дебютировал за первую команду «Спортинга» и провел за нее 31 матч, в которых забил пять голов и сделал шесть голевых передач. Летом 2003 года Роналду за 19 млн евро перешел в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Роналду провел 11 матчей за «Аль-Наср», в которых забил девять мячей и сделал три голевых передачи. Действующий контракт 39-летнего португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.