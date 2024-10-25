Роналду заявил, что хочет закончить карьеру в «Спортинге»

Криштиану Роналду попал в академию «Спортинга» в 1997 году в возрасте 12 лет. В сезоне-2002/03 он дебютировал за первую команду «Спортинга» и провел за нее 31 матч, в которых забил пять голов и сделал шесть голевых передач. Летом 2003 года Роналду за 19 млн евро перешел в «Манчестер Юнайтед».