«ПСЖ» отказался платить Мбаппе 55 миллионов евро

В «ПСЖ» уже заявили, что не будут подчиняться этому решению. Клуб может продолжить спор в Федерации футбола Франции (FFF), национальном Олимпийском комитете или суде по трудовым спорам. «ПСЖ» за это грозят санкции от лиги в виде запрета на трансферы.
Мбаппе обратился в LFP и УЕФА с требованием взыскать 55 миллионов евро со своей бывшей команды. Сумма включила в себя треть подписного бонуса (36 миллионов), зарплату за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы. 12 сентября юридический комитет LFP обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро в течение восьми дней.
Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Реал» этим летом на правах свободного агента. За парижский клуб форвард выступал с 2017 года. В общей сложности Мбаппе провел за «ПСЖ» 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.