«ПСЖ» отказался платить Мбаппе 55 миллионов евро

В «ПСЖ» уже заявили, что не будут подчиняться этому решению. Клуб может продолжить спор в Федерации футбола Франции (FFF), национальном Олимпийском комитете или суде по трудовым спорам. «ПСЖ» за это грозят санкции от лиги в виде запрета на трансферы.