Анчелотти: Сложно назвать фаворита в Эль-Класико

«Мы рады, потому что Мбаппе забивает. Он важен для команды. Он не забил “Боруссии”, но участвовал в двух первых голах. Он постепенно выходит на пик формы. При этом никто его не торопит, мы довольны его вкладом. Первое Эль-Класико Мбаппе? Это не так уж важно. У него есть опыт — он уже несколько раз встречался с “Барселоной”. Он знает, что ему нужно делать. Его способ подготовки к матчу — спокойный и собранный. Завтра, как и всегда, он внесёт свою лепту», — добавил Анчелотти.