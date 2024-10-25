Анчелотти: Сложно назвать фаворита в Эль-Класико

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября. Игра начнется в 22 часа по московскому времени.
«У “Барселоны” есть свой игровой стиль, это очень смелая команда, и нам нужно хорошо подготовиться к матчу. У них действительно все хорошо, сложно назвать фаворита в Эль-Класико. К счастью, ничто не мешает мне спать по ночам», — сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции.
«Мы рады, потому что Мбаппе забивает. Он важен для команды. Он не забил “Боруссии”, но участвовал в двух первых голах. Он постепенно выходит на пик формы. При этом никто его не торопит, мы довольны его вкладом. Первое Эль-Класико Мбаппе? Это не так уж важно. У него есть опыт — он уже несколько раз встречался с “Барселоной”. Он знает, что ему нужно делать. Его способ подготовки к матчу — спокойный и собранный. Завтра, как и всегда, он внесёт свою лепту», — добавил Анчелотти.
После 10 туров в турнирной таблице чемпионата Испании с 27 очками лидирует «Барселона». «Реал» отстает от каталонской команды на 3 очка.