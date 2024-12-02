Слот — о неудачах «Ман Сити»: Никому не следует жалеть Пепа

1 декабря «Ливерпуль» обыграл «горожан» (2:0) в матче АПЛ. Теперь у «Манчестер Сити» 6 поражений и ничья с конца октября. Это худшая серия в карьере Гвардиолы.
Последняя победа «горожан» датирована 26 октября — в рамках Премьер-лиги подопечные Гвардиолы обыграли «Саутгемптон» со счетом 1:0. С тех пор они проиграли шесть раз и в одном случае сыграли вничью. «Синие» дважды уступили «Тоттенхэму» — в Кубке лиги и АПЛ —, в чемпионате также проиграли «Борнмуту» и «Брайтону», а в Лиге чемпионов были разгромлены лиссабонским «Спортингом» и не смогли довести до победу встречу с «Фейеноордом», ведя по ходу матча со счетом 3:0.
«Ты симпатизируешь, сочувствуешь тренерам, которые находятся в плохом положении. Они или проиграли много матчей, или находятся на дне таблицы. Но Гвардиола выиграл очень много всего и много раз все доказал. Вот почему чемпион в ноябре не определяется. В прошлом сезоне “горожане” на 8 очков отставали от “Арсенала”, кажется, в феврале. Никому не следует жалеть Хосепа. Может, каких-то других тренеров, но только не его. Он выиграл много трофеев и сможет вернуть “Манчестер Сити” на верный путь», — приводит слова Слота ESPN.
После 13 туров «Ливерпуль» находится на первой строчке турнирной таблицы АПЛ с 34 очками. Отрыв от находящихся на втором и третьем местах «Арсенала» и «Челси» составляет 9 очков. «Манчестер Сити» занимает 5-е место в чемпионате Англии с 23 очками.
4 декабря «Манчестер Сити» встретится с клубом «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии. «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Ньюкаслом».