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Слот — о неудачах «Ман Сити»: Никому не следует жалеть Пепа

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что не стоит жалеть «Манчестер Сити» и наставника клуба Хосепа Гвардиолу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

1 декабря «Ливерпуль» обыграл «горожан» (2:0) в матче АПЛ. Теперь у «Манчестер Сити» 6 поражений и ничья с конца октября. Это худшая серия в карьере Гвардиолы.

Последняя победа «горожан» датирована 26 октября — в рамках Премьер-лиги подопечные Гвардиолы обыграли «Саутгемптон» со счетом 1:0. С тех пор они проиграли шесть раз и в одном случае сыграли вничью. «Синие» дважды уступили «Тоттенхэму» — в Кубке лиги и АПЛ —, в чемпионате также проиграли «Борнмуту» и «Брайтону», а в Лиге чемпионов были разгромлены лиссабонским «Спортингом» и не смогли довести до победу встречу с «Фейеноордом», ведя по ходу матча со счетом 3:0.

«Ты симпатизируешь, сочувствуешь тренерам, которые находятся в плохом положении. Они или проиграли много матчей, или находятся на дне таблицы. Но Гвардиола выиграл очень много всего и много раз все доказал. Вот почему чемпион в ноябре не определяется. В прошлом сезоне “горожане” на 8 очков отставали от “Арсенала”, кажется, в феврале. Никому не следует жалеть Хосепа. Может, каких-то других тренеров, но только не его. Он выиграл много трофеев и сможет вернуть “Манчестер Сити” на верный путь», — приводит слова Слота ESPN.

После 13 туров «Ливерпуль» находится на первой строчке турнирной таблицы АПЛ с 34 очками. Отрыв от находящихся на втором и третьем местах «Арсенала» и «Челси» составляет 9 очков. «Манчестер Сити» занимает 5-е место в чемпионате Англии с 23 очками.

4 декабря «Манчестер Сити» встретится с клубом «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии. «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 13
1.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Хосеп Гвардиола
Голы
Ливерпуль
Коди Гакпо
(Мохамед Салах)
12′
Мохамед Салах
78′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
2
Джо Гомес
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
36′
66
Трент Александр-Арнолд
73′
78
Джарелл Куанса
7
Луис Диас
90′
19
Харви Эллиотт
11
Мохамед Салах
84′
17
Кертис Джонс
18
Коди Гакпо
72′
9
Дарвин Нуньес
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
25
Мануэль Аканджи
45+1′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
82
Рико Льюис
79′
17
Кевин Де Брейне
19
Илкай Гюндоган
58′
26
Савио
27
Матеус Нунес
24′
57′
11
Жереми Доку
47
Фил Фоден
32′
79′
10
Джек Грилиш
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
9
Фолы
8
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь