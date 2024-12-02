Слот — о неудачах «Ман Сити»: Никому не следует жалеть Пепа

«Ты симпатизируешь, сочувствуешь тренерам, которые находятся в плохом положении. Они или проиграли много матчей, или находятся на дне таблицы. Но Гвардиола выиграл очень много всего и много раз все доказал. Вот почему чемпион в ноябре не определяется. В прошлом сезоне “горожане” на 8 очков отставали от “Арсенала”, кажется, в феврале. Никому не следует жалеть Хосепа. Может, каких-то других тренеров, но только не его. Он выиграл много трофеев и сможет вернуть “Манчестер Сити” на верный путь», — приводит слова Слота ESPN.