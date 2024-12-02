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«Арсенал» находится выше «Челси» в АПЛ лишь по алфавиту

После 13 туров Английской Премьер-лиги обе лондонские команды имеют одинаковые показатели.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Арсенал» и «Челси» имеют по 25 очков, 7 побед, 4 ничьих и 2 поражения, разницу мячей 26:14 и сыграли вничью в личной встрече. Согласно регламенту АПЛ, «Арсенал» занимает более высокую позицию из-за того, что в алфавите буква «А» предшествует букве «C» в названии клуба.

В итоге у «Арсенала» второе место, у «Челси» — третье. «Ливерпуль» увеличил отрыв от ближайших конкурентов в АПЛ до 9 очков. В 13-м туре команда Арне Слота одержала победу над «Манчестер Сити» (2:0) и теперь занимает первую строчку с 34 очками, что является лучшим результатом в лиге.

Действующим победителем Английской Премьер-лиги является «Манчестер Сити». В сезоне-2023/24 «горожане» в 8-й раз стали победителями турнира и в 10-й — с учетом проведения национальных первенств до создания АПЛ.

Челси
3:0
Первый тайм: 2:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 13
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Унаи Эмери
Голы
Челси
Николас Джексон
7′
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
36′
Коул Палмер
(Нони Мадуэке)
83′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
29
Уэсли Фофана
60′
5
Бенуа Бадиашиле
20
Коул Палмер
86′
27
Мало Гюсто
45
Ромео Лавиа
86′
14
Жоау Феликс
89′
15
Николас Джексон
71′
18
Кристофер Нкунку
19
Джейдон Санчо
71′
11
Нони Мадуэке
85′
Астон Вилла
2
Мэтти Кэш
61′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
8
Юри Тилеманс
23
Эмилиано Мартинес
46′
25
Робин Ульсен
44
Бубакар Камара
62′
6
Росс Баркли
11
Олли Уоткинс
84′
10
Эмилиано Буэндия
19
Джейден Филоджин-Байдейс
54′
66′
9
Джон Дуран
27
Морган Роджерс
66′
31
Леон Бэйли
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
21
Фолы
6
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь