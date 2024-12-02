«Арсенал» находится выше «Челси» в АПЛ лишь по алфавиту

«Арсенал» и «Челси» имеют по 25 очков, 7 побед, 4 ничьих и 2 поражения, разницу мячей 26:14 и сыграли вничью в личной встрече. Согласно регламенту АПЛ, «Арсенал» занимает более высокую позицию из-за того, что в алфавите буква «А» предшествует букве «C» в названии клуба.
В итоге у «Арсенала» второе место, у «Челси» — третье. «Ливерпуль» увеличил отрыв от ближайших конкурентов в АПЛ до 9 очков. В 13-м туре команда Арне Слота одержала победу над «Манчестер Сити» (2:0) и теперь занимает первую строчку с 34 очками, что является лучшим результатом в лиге.
Действующим победителем Английской Премьер-лиги является «Манчестер Сити». В сезоне-2023/24 «горожане» в 8-й раз стали победителями турнира и в 10-й — с учетом проведения национальных первенств до создания АПЛ.