«Арсенал» находится выше «Челси» в АПЛ лишь по алфавиту

В итоге у «Арсенала» второе место, у «Челси» — третье. «Ливерпуль» увеличил отрыв от ближайших конкурентов в АПЛ до 9 очков. В 13-м туре команда Арне Слота одержала победу над «Манчестер Сити» (2:0) и теперь занимает первую строчку с 34 очками, что является лучшим результатом в лиге.