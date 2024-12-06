Моуринью дерзко ответил на слова Пепа: Зато я сделал это честно

«Гвардиола сказал, что он выиграл шесть трофеев АПЛ, а я выиграл всего три, но я зато я сделал это честно и чисто. Если я проиграю, поздравлю своего соперника, потому что он лучше меня. Я не хочу побеждать, пока рассматривают 150 нарушений», — приводит слова Моуринью Sporх в социальных сетях.