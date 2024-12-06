Моуринью дерзко ответил на слова Пепа: Зато я сделал это честно

1 декабря главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал сравнения с Жозе Моуринью после поражения в матче 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).
«Конец эпохи, как у Жозе? Надеюсь, не в моем случае! Возможно, мы очень похожи, но он выиграл три, а я — шесть титулов АПЛ», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
«Гвардиола сказал, что он выиграл шесть трофеев АПЛ, а я выиграл всего три, но я зато я сделал это честно и чисто. Если я проиграю, поздравлю своего соперника, потому что он лучше меня. Я не хочу побеждать, пока рассматривают 150 нарушений», — приводит слова Моуринью Sporх в социальных сетях.
«Горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009-го по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты. В данный момент проходят слушания о 115 предполагаемых финансовых нарушениях клуба.
Жозе приводил «Челси» к победам в Английской Премьер-лиге в 2005-м, 2006-м и 2015 годах. «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы побеждал в 2018-м, 2019-м, а также с 2021-го по 2024 год.