«Такого в моей карьере еще не было». Сафонов — о матче с «Монако»

Сафонов вышел на поле на 22-й минуте после травмы основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.
«В первую очередь, хочется сказать, что все наши мысли сейчас с Джиджи. Лично у меня нет информации. Я ее жду, чтобы понять, что с ним, насколько у него тяжелая травма.
Что касается игры — это было немножко стрессово. Это было сумбурно, потому что ничего не предвещало того, что сегодня я буду играть. Нормально — это когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Для меня сегодня было что-то такое специфическое. Не припомню, чтобы у меня были в карьере такие выходы в официальных матчах. Это было интересно как новый опыт, а также интересная игра не только для футболистов, но и, в особенности, для зрителей. Сегодня был накал до последней секунды. Сегодня был классный футбол», — сказал Сафонов.
В матче с «Монако» Сафонов провел на поле 69 минут, пропустил два мяча и совершил один сэйв. На 53-й минуте полузащитник монегасков Эльесс Бен Сегир реализовал пенальти — Сафонов угадал направление мяча, но не смог отразить удар. Через семь минут ворота россиянина поразил Бреэль Эмболо, забивший после прострела Магна Аклиуша.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб семь матчей, в которых пропустил пять мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.