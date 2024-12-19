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«Такого в моей карьере еще не было». Сафонов — о матче с «Монако»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал выход на замену по ходу матча 16-го тура чемпионата Франции против «Монако» (4:2). Об этом сообщат Okko.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сафонов вышел на поле на 22-й минуте после травмы основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

«В первую очередь, хочется сказать, что все наши мысли сейчас с Джиджи. Лично у меня нет информации. Я ее жду, чтобы понять, что с ним, насколько у него тяжелая травма.

Что касается игры — это было немножко стрессово. Это было сумбурно, потому что ничего не предвещало того, что сегодня я буду играть. Нормально — это когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Для меня сегодня было что-то такое специфическое. Не припомню, чтобы у меня были в карьере такие выходы в официальных матчах. Это было интересно как новый опыт, а также интересная игра не только для футболистов, но и, в особенности, для зрителей. Сегодня был накал до последней секунды. Сегодня был классный футбол», — сказал Сафонов.

В матче с «Монако» Сафонов провел на поле 69 минут, пропустил два мяча и совершил один сэйв. На 53-й минуте полузащитник монегасков Эльесс Бен Сегир реализовал пенальти — Сафонов угадал направление мяча, но не смог отразить удар. Через семь минут ворота россиянина поразил Бреэль Эмболо, забивший после прострела Магна Аклиуша.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб семь матчей, в которых пропустил пять мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Монако
2:4
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 16
18.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Луис Энрике
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
53′
Бриль Эмболо
(Магнес Аклиуш)
60′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
24′
Усман Дембеле
64′
Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
83′
Усман Дембеле
(Фабиан Руис)
90+7′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
13′
88
Сунгуту Магасса
7
Элисс Бен Сегир
11
Магнес Аклиуш
36
Бриль Эмболо
22
Мохаммед Салису
89′
8
Элиот Матазо
10
Александр Головин
89′
21
Джордж Иленихенья
15
Ламин Камара
29′
74′
18
Такуми Минамино
ПСЖ
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
1
Джанлуиджи Доннарумма
22′
39
Матвей Сафонов
14
Дезире Дуэ
80′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
65′
19
Ли Кан Ин
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
11
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь