«Такого в моей карьере еще не было». Сафонов — о матче с «Монако»

«В первую очередь, хочется сказать, что все наши мысли сейчас с Джиджи. Лично у меня нет информации. Я ее жду, чтобы понять, что с ним, насколько у него тяжелая травма.



Что касается игры — это было немножко стрессово. Это было сумбурно, потому что ничего не предвещало того, что сегодня я буду играть. Нормально — это когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Для меня сегодня было что-то такое специфическое. Не припомню, чтобы у меня были в карьере такие выходы в официальных матчах. Это было интересно как новый опыт, а также интересная игра не только для футболистов, но и, в особенности, для зрителей. Сегодня был накал до последней секунды. Сегодня был классный футбол», — сказал Сафонов.