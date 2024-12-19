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Головин назвал причины поражения «Монако» от «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (2:4). Об этом сообщает Okko.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Думаю, хорошая игра со стороны обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые не можем допускать против таких команд, как “ПСЖ”. Они наказывают за это моментально, у них очень сильные игроки. Но в любом случае при счете 2:1 мы должны были играть более аккуратно, наверное, не пытаться бежать вперед и как-то играть по счету.

На самом деле, есть момент, что мы играем на два фронта, но в любом случае это не отговорка, мы должны играть лучше. Да, были не неудачные матчи, а я бы сказал, неудачные результаты, потому что мы довольны тем играем. Будем работать над тем, чтобы дальше побеждать. Суперкубок Франции против “ПСЖ”? Да ничего особенного, будем дальше работать, тренироваться и улучшать свою игру», — сказал Головин.

В этом сезоне Головин провел за «Монако» 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на десять очков. В следующем туре монегаски сыграют на выезде против «Нанта». Встреча пройдет 12 января.

5 января в Дохе «Монако» вновь сыграет с «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции.

Монако
2:4
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 16
18.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Луис Энрике
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
53′
Бриль Эмболо
(Магнес Аклиуш)
60′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
24′
Усман Дембеле
64′
Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
83′
Усман Дембеле
(Фабиан Руис)
90+7′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
13′
88
Сунгуту Магасса
7
Элисс Бен Сегир
11
Магнес Аклиуш
36
Бриль Эмболо
22
Мохаммед Салису
89′
8
Элиот Матазо
10
Александр Головин
89′
21
Джордж Иленихенья
15
Ламин Камара
29′
74′
18
Такуми Минамино
ПСЖ
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
1
Джанлуиджи Доннарумма
22′
39
Матвей Сафонов
14
Дезире Дуэ
80′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
65′
19
Ли Кан Ин
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
11
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь