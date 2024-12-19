Головин назвал причины поражения «Монако» от «ПСЖ»

«Думаю, хорошая игра со стороны обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые не можем допускать против таких команд, как “ПСЖ”. Они наказывают за это моментально, у них очень сильные игроки. Но в любом случае при счете 2:1 мы должны были играть более аккуратно, наверное, не пытаться бежать вперед и как-то играть по счету.



На самом деле, есть момент, что мы играем на два фронта, но в любом случае это не отговорка, мы должны играть лучше. Да, были не неудачные матчи, а я бы сказал, неудачные результаты, потому что мы довольны тем играем. Будем работать над тем, чтобы дальше побеждать. Суперкубок Франции против “ПСЖ”? Да ничего особенного, будем дальше работать, тренироваться и улучшать свою игру», — сказал Головин.