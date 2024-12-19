Капитан «ПСЖ» — о травме Доннаруммы: не давать красную за такое — сильно

«Не знаю, может, судья ошибся, но надо вызывать VAR, мы должны защитить игроков. В такой ситуации не давать красную карточку — это сильно», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.
Защитник «Монако» Вильфрид Синго рассек лицо игроку парижской команды Джанлуиджи Доннарумме. Судьи посчитали этот момент игровым и не наказали игрока, у которого к тому моменту уже была одна желтая карточка.
После случившегося итальянца заменили на другого голкипера — россиянина Матвея Сафонова. Доннарумме наложили 10 швов прямо в раздевалке.