Сафонов объяснил, почему играет в «ПСЖ» меньше Доннаруммы

«Наверное, если у меня есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере в “ПСЖ”. Я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно, это плюс. Но по качеству игры — всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я играл лучше, то и времени провел бы на поле больше», — сказал Сафонов.