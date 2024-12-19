Сафонов объяснил, почему играет в «ПСЖ» меньше Доннаруммы

«Наверное, если у меня есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере в “ПСЖ”. Я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно, это плюс. Но по качеству игры — всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я играл лучше, то и времени провел бы на поле больше», — сказал Сафонов.
В матче с «Монако» (2:4) Сафонов заменил Доннарумму на 22-й минуте из-за травмы итальянца. Россиянин провел на поле 69 минут, пропустил два мяча и совершил один сэйв. На 53-й минуте полузащитник монегасков Эльесс Бен Сегир реализовал пенальти — Сафонов угадал направление мяча, но не смог отразить удар. Через семь минут ворота россиянина поразил Бреэль Эмболо, забивший после прострела Магна Аклиуша.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб семь матчей, в которых пропустил пять мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В этом сезоне на счету итальянца 16 матчей за парижан, в которых он пропустил 15 мячей и пять раз сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.