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Доннарумма выложил первое фото после жуткого столкновения

«Все хорошо», — написал вратарь «ПСЖ» в социальных сетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18 декабря врачи наложили Джанлуиджи Доннарумме десять швов после удара в лицо в матче Лиги 1 против «Монако». Травму Доннарумме нанес защитник «Монако» Стефан Синго. Ивуариец выбегал один на один с голкипером и пытался перепрыгнуть его, когда тот забрал мяч. В итоге Синго ненарочно попал Доннарумме шипами бутсы и распорол ему правую щеку.

Вместо итальянца на 21-й минуте встречи вышел россиянин Матвей Сафонов. Столичный клуб одержал выездную победу со счетом 4:2. В составе «ПСЖ» дублем отметился Усман Дембеле, еще по разу отличились Дезире Дуэ и Гонсалу Рамуш. Из игроков «Монако» по мячу забили Эльесс Бен Сегир и Брель Эмболо.

«Хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой. Я не действовал умышленно, но видел, какое повреждение лица он получил. Желаю скорейшего выздоровления, Джанлуиджи», — заявил после матча Стефан Синго RMC.

После 16 игр «ПСЖ», набрав 40 очков, занимает первое место в чемпионате Франции, на 10 баллов опережая идущий на втором месте «Марсель». При этом у преследователей лидера есть один матч в запасе.

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