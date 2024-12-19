Игрок «Галатасарая» резко высказался о тренере команды и о клубе

«Для меня всё кончено в “Галатасарае”. Я сказал им, что уезжаю в январе. Они больше ни о чём меня не просят, я делаю то, что хочу. Я никогда не видел такого плохого тренера, как Окан Бурук. Сможет ли “Галатасарай” выиграть титул? Мне плевать на это…



Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Уже жалею, что пришёл. Я должен был уйти в начале сезона, но они не захотели. Я уезжаю в январе», — приводит слова Зиеша журналист Халук Юрекли.