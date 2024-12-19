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Игрок «Галатасарая» резко высказался о тренере команды и о клубе

Футболист Хаким Зиеш заявил, что никогда не видел такого плохого тренера как Окан Бурук.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба клуба "Галатасарай"

«Для меня всё кончено в “Галатасарае”. Я сказал им, что уезжаю в январе. Они больше ни о чём меня не просят, я делаю то, что хочу. Я никогда не видел такого плохого тренера, как Окан Бурук. Сможет ли “Галатасарай” выиграть титул? Мне плевать на это…

Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Уже жалею, что пришёл. Я должен был уйти в начале сезона, но они не захотели. Я уезжаю в январе», — приводит слова Зиеша журналист Халук Юрекли.

Действующий контракт Зиеша с «Галатасараем» рассчитан до июня 2025 года, но он принял решение не доигрывать в клубе. Ранее футболист заявлял, что жалеет о переходе и мечтает, чтобы его оставили в покое.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Галатасарай