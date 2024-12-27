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«Жизнь нелегка». Гвардиола — о нереализованном пенальти Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал нереализованный пенальти нападающего Эрлинга Холанда в матче 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: MI News/NurPhoto via Getty Images

«Жизнь нелегка. Спорт нелегок. Когда такое случается, это нормально. У нас было много времени, чтобы играть, и у нас были моменты. Невероятно, как игроки бегали и боролись. В некоторых матчах этот момент был не очень хорош, но сегодня все было хорошо», — сказал Гвардиола.

На 53-й минуте Холанд не сумел с одиннадцатиметровой отметки переиграть вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда. Перед пенальти вратарь сборной Англии воспользовался шпаргалкой, наклеенной на бутылке для воды.

«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей во всех турнирах. С 1 ноября подопечные Хосепа Гвардиолы набрали всего пять очков в девяти матчах, что является худшим результатом в АПЛ на этом отрезке чемпионата.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. В воскресенье, 29 декабря, «горожане» на выезде сыграют с «Лестером». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 1:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Шон Дайч
Голы
Манчестер Сити
Бернарду Силва
(Жереми Доку)
14′
Эвертон
Илиман Ндиай
36′
Нереализованные пенальти
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
53′
Составы команд
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
47
Фил Фоден
90+4′
6
Натан Аке
85′
66
Джамай Симпсон-Пьюзи
8
Матео Ковачич
85′
19
Илкай Гюндоган
11
Жереми Доку
75′
17
Кевин Де Брейне
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
19
Виталий Миколенко
42′
32
Джарред Брантуэйт
87′
8
Орель Мангаля
79′
16
Абдулай Дукуре
27
Идрисса Гей
11
Джек Харрисон
23
Шеймус Коулман
52′
90′
2
Натан Паттерсон
9
Доминик Калверт-Льюин
70′
22
Армандо Бройя
10
Илиман Ндиай
81′
29
Йеспер Линдстрем
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
5
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Эвертон
Чемпионат Англии: таблица и календарь