«Жизнь нелегка». Гвардиола — о нереализованном пенальти Холанда

«Жизнь нелегка. Спорт нелегок. Когда такое случается, это нормально. У нас было много времени, чтобы играть, и у нас были моменты. Невероятно, как игроки бегали и боролись. В некоторых матчах этот момент был не очень хорош, но сегодня все было хорошо», — сказал Гвардиола.
На 53-й минуте Холанд не сумел с одиннадцатиметровой отметки переиграть вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда. Перед пенальти вратарь сборной Англии воспользовался шпаргалкой, наклеенной на бутылке для воды.
«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей во всех турнирах. С 1 ноября подопечные Хосепа Гвардиолы набрали всего пять очков в девяти матчах, что является худшим результатом в АПЛ на этом отрезке чемпионата.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. В воскресенье, 29 декабря, «горожане» на выезде сыграют с «Лестером». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.