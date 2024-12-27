«Жизнь нелегка». Гвардиола — о нереализованном пенальти Холанда

«Жизнь нелегка. Спорт нелегок. Когда такое случается, это нормально. У нас было много времени, чтобы играть, и у нас были моменты. Невероятно, как игроки бегали и боролись. В некоторых матчах этот момент был не очень хорош, но сегодня все было хорошо», — сказал Гвардиола.