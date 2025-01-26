Матч «Барселона» — «Валенсия» 26 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо. Игру «Барселона» — «Валенсия» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона» мощно стартовала, но в последние три месяца с трудом набирает очки в Ла Лиге: у сине-гранатовых всего одна победа в 8 турах. Из-за этого каталонцы скатились на третье место в таблице, пропустив вперед «Реал» и «Атлетико».
У «Валенсии» сезон не задался с самого начала, у команды лишь 3 победы в 20 матчах. Одна из них была добыта неделю назад в игре с «Реал Сосьедадом» (1:0). Решающий мяч забил Уго Дуро — главный бомбардир «Валенсии». Клуб занимает 19-е место, до идущего 17-м «Алавеса» — 4 очка.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
В первом круге «Барселона» обыграла на выезде «Валенсию» 2:1, Роберт Левандовски сделал дубль.
По мнению букмекеров, каталонский клуб — явный фаворит встречи. Коэффициент на победу «Барселоны» равен 1,24, на ничью — 7,10, на победу «Валенсии» — 13,5. Также в этом матче ждут 3 гола и больше.