Матч «Барселона» — «Валенсия» 26 января 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Валенсии» сезон не задался с самого начала, у команды лишь 3 победы в 20 матчах. Одна из них была добыта неделю назад в игре с «Реал Сосьедадом» (1:0). Решающий мяч забил Уго Дуро — главный бомбардир «Валенсии». Клуб занимает 19-е место, до идущего 17-м «Алавеса» — 4 очка.