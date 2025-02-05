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Тест: что вы знаете о Криштиану Роналду

Проверим, что вы знаете об одном из самых популярных футболистов в истории.

5 февраля свой 40-летний юбилей отмечает чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный обладатель Золотого мяча, самый результативный футболист сборных, лучший игрок в истории португальского футбола, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии — Криштиану Роналду. Его имя известно даже тем, кто далек от футбола, не зря суммарное количество его подписчиков во всех соцсетях превышает 1 млрд. человек. Посмотрим насколько хорошо вы знаете одного из самых популярных людей планеты.