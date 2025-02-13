Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2024 году

Согласно данным американской спортивной медиакомпании, за прошлый год 40-летний португалец заработал 260 млн долларов. 215 млн долларов Роналду заработал по контракту с саудовским «Аль-Насром», еще 45 млн — на рекламных контрактах и других источниках дохода. По сравнению с 2023 годом совокупный заработок Роналду упал на 15 млн долларов.
В тройку самых высокооплачиваемых спортсменов вошли разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (153,8 млн) и британский боксер Тайсон Фьюри (147 млн). Впервые в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира попал украинский боксер Александр Усик (122 млн).
Самые высокооплачиваемые спортсмены 2024 года:
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 260 (215+45) млн долларов;
- Стефен Карри (США, баскетбол) — 153,8 (53,8+100) млн долларов;
- Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) — 147 (140+7) млн долларов;
- Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 135 (60+75) млн долларов;
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 133,2 (48,2+85) млн долларов;
- Неймар (Бразилия, футбол) — 133 (108+25) млн долларов;
- Александр Усик (Украина, бокс) — 122 (120+2) млн долларов;
- Карим Бензема (Франция, футбол) — 116 (108+8) млн долларов;
- Килиан Мбаппе (Франция, футбол) — 110 (85+25) млн долларов;
- Джон Рам (Испания, гольф) — 105,8 (85,8+20) млн долларов.
Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.