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Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2024 году

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду второй год подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh / Getty Images

Согласно данным американской спортивной медиакомпании, за прошлый год 40-летний португалец заработал 260 млн долларов. 215 млн долларов Роналду заработал по контракту с саудовским «Аль-Насром», еще 45 млн — на рекламных контрактах и других источниках дохода. По сравнению с 2023 годом совокупный заработок Роналду упал на 15 млн долларов.

В тройку самых высокооплачиваемых спортсменов вошли разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (153,8 млн) и британский боксер Тайсон Фьюри (147 млн). Впервые в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира попал украинский боксер Александр Усик (122 млн).

Самые высокооплачиваемые спортсмены 2024 года:

  1. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 260 (215+45) млн долларов;
  2. Стефен Карри (США, баскетбол) — 153,8 (53,8+100) млн долларов;
  3. Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) — 147 (140+7) млн долларов;
  4. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 135 (60+75) млн долларов;
  5. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 133,2 (48,2+85) млн долларов;
  6. Неймар (Бразилия, футбол) — 133 (108+25) млн долларов;
  7. Александр Усик (Украина, бокс) — 122 (120+2) млн долларов;
  8. Карим Бензема (Франция, футбол) — 116 (108+8) млн долларов;
  9. Килиан Мбаппе (Франция, футбол) — 110 (85+25) млн долларов;
  10. Джон Рам (Испания, гольф) — 105,8 (85,8+20) млн долларов.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.