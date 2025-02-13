Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2024 году

Согласно данным американской спортивной медиакомпании, за прошлый год 40-летний португалец заработал 260 млн долларов. 215 млн долларов Роналду заработал по контракту с саудовским «Аль-Насром», еще 45 млн — на рекламных контрактах и других источниках дохода. По сравнению с 2023 годом совокупный заработок Роналду упал на 15 млн долларов.