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Источник: Месси принял решение вернуться в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернется в «Барселону» после завершения контракта в МЛС. Об этом сообщает журналист Алекс Кандал.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В мае 2022 года Кандал первым сообщил о переходе Месси в «Интер Майами», сделав это более чем за год до официального подписания контракта.

«Кто первым сообщил, что Лео перейдет в “Интер”? Я или нет? Теперь хочу сказать вам, что Месси возвращается в “Барсу”, — написал Кандал.

По его информации, Месси вновь станет игроком «Барселоны» зимой 2026 года, заключив с сине-гранатовыми краткосрочное соглашение на правах свободного агента после истечения контракт с «Интер Майами». Отмечается, что 39-летний аргентинец хочет сыграть на реконструированном «Камп Ноу» и хорошо подготовиться к чемпионату миру 2026 года.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. Он провел за американский клуб 41 матч, в которых забил 35 мячей и сделал 20 голевых передач. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

В «Барселоне» Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003 по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выигрывал с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов.

Реконструкция «Камп Ноу» началась в июне 2022 года. Планируется, что «Барселона» сможет вернуться на обновленный стадион уже в этом году.

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