Кержаков раскрыл подробности скандального ухода из «Кармиотиссы»

Напомним, Кержаков был назначен на должность главного тренера «Кармиотиссы» 8 февраля. 1 апреля стало известно, что российский специалист покинул свой пост.
— На Кипре был чувак, который какой-то местный авторитет, и он еще хочет быть очень важным в футболе. И он подходит ко мне и спрашивает: «Это стартовый состав?» Я отвечаю, что да. А он мне говорит, что нужно поменять игроков. Я ему отвечаю, что вижу, кто лучше себя проявляет на тренировках и мне кажется, что правильнее в этой игре будет этот состав.
В итоге на следующий день я выпустил этот состав. Ко мне через 10 минут игры подошел спортивный директор и сказал, что нужно поменять тех же игроков, которых назвал тот человек, что начальство просит, убедительно просит. Я ему отвечаю, что, пока я тренер, здесь такого не будет. Они спустились в перерыве и поменяли сами футболистов, пока я с помощниками обсуждал по горячим следам какие-то моменты. Захожу в раздевалку, а там два игрока уже переодеваются, потому что их поменяли. Я сказал: «Ребята, после этой игры меня, наверное, здесь уже не будет, поэтому делайте так, вам все-таки здесь еще сезон играть». В этот же день я написал заявление.
— Как тебе чемпионат Кипра с точки зрения условий? Качество футбола и полей на каком уровне?
— Там, где я работал, было все плохо. Но есть команды: АПОЭЛ, «Пафос», «Арис», «Аполлон». Есть команды либо с историей, либо «Пафос» и «Арис», где есть хорошие инвесторы, которые любят футбол и вкладывают большие деньги. Там и стадионы хорошие, — сказал Кержаков в интервью Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.
Кроме «Кармиотиссы» Кержаков также работал тренером в «Томи», «Пари НН», сербском «Спартаке» из Суботицы и «Кайрате».