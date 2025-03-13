Кержаков раскрыл подробности скандального ухода из «Кармиотиссы»

— На Кипре был чувак, который какой-то местный авторитет, и он еще хочет быть очень важным в футболе. И он подходит ко мне и спрашивает: «Это стартовый состав?» Я отвечаю, что да. А он мне говорит, что нужно поменять игроков. Я ему отвечаю, что вижу, кто лучше себя проявляет на тренировках и мне кажется, что правильнее в этой игре будет этот состав.



В итоге на следующий день я выпустил этот состав. Ко мне через 10 минут игры подошел спортивный директор и сказал, что нужно поменять тех же игроков, которых назвал тот человек, что начальство просит, убедительно просит. Я ему отвечаю, что, пока я тренер, здесь такого не будет. Они спустились в перерыве и поменяли сами футболистов, пока я с помощниками обсуждал по горячим следам какие-то моменты. Захожу в раздевалку, а там два игрока уже переодеваются, потому что их поменяли. Я сказал: «Ребята, после этой игры меня, наверное, здесь уже не будет, поэтому делайте так, вам все-таки здесь еще сезон играть». В этот же день я написал заявление.