Экс-вратарь «Барселоны» получил серьезную травму в матче Ла Лиги

В первом тайме Силлессен столкнулся с форвардом «Сельты» Борхой Иглесиасом, получив удар в живот. 35-летнего нидерландца унесли с поля на носилках и доставили в больницу. Там ему сделали операцию по устранению перфорации кишечника, сообщает пресс-служба клуба. Сроки восстановления игрока не уточняются.