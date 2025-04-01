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Экс-вратарь «Барселоны» получил серьезную травму в матче Ла Лиги

Голкипера «Лас-Пальмаса» Яспера Силлессена срочно увезли на операцию из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Яспер Силлессен получил серьезное повреждение в матче 29-го тура Ла Лиги против «Сельты». Игра прошла 31 марта и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме Силлессен столкнулся с форвардом «Сельты» Борхой Иглесиасом, получив удар в живот. 35-летнего нидерландца унесли с поля на носилках и доставили в больницу. Там ему сделали операцию по устранению перфорации кишечника, сообщает пресс-служба клуба. Сроки восстановления игрока не уточняются.

Силлессен перешел в «Лас-Пальмас» из нидерландского НЕК (Неймеген) летом 2024 года. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Валенсию» и «Аякс». В активе Силессена 65 матчей за сборную Нидерландов.