«Просто позор». В «Барселоне» недовольны решением по Мбаппе

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» (1:0) французский нападающий в центре поля влетел шипами в голень Антонио Бланко, за что получил прямую красную карточку. Мбаппе грозило отстранение до 5 матчей, но форвард был дисквалифицирован всего на одну игру. Таким образом, Мбаппе пропустит лишь встречу 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.