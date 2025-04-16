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«Просто позор». В «Барселоне» недовольны решением по Мбаппе

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о наказании Килиана Мбаппе по итогам последнего матча чемпионата Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» (1:0) французский нападающий в центре поля влетел шипами в голень Антонио Бланко, за что получил прямую красную карточку. Мбаппе грозило отстранение до 5 матчей, но форвард был дисквалифицирован всего на одну игру. Таким образом, Мбаппе пропустит лишь встречу 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.

«Наказание за такой отбор просто абсурдно. Это был шокирующий фол, он запросто мог нанести сопернику травму. Просто позор», — приводит слова Юсте Mundo Deportivo.

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что французу может грозить отстранение на 2−3 матча. Более маленький срок дисквалификации означает, что Мбаппе сыграет уже 23 апреля против «Хетафе» в 33-м туре Ла Лиги и в финале Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля).

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и сделал 5 голевых передач.