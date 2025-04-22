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Субботние матчи Серии А перенесены из-за траура по папе римскому

Итальянская футбольная лига отменила все матчи чемпионата, назначенные на ближайшую субботу, в связи с общенациональным трауром по папе римскому Франциску.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Решение об отмене субботних матчей 34-го тура Серии А было принято сегодня на заседании Совета министров.

«Субботние матчи перенесены», — заявил министр гражданской обороны и морской политики Италии Нелло Музумечи.

В субботу, в день похорон папы римского Франциска, в Серии А должны были пройти три матча: «Комо» — «Дженоа», «Интер» — «Рома» и «Лацио» — «Парма». О новой дате проведения этих матчей будет сообщено позднее.

Ранее Правительство Италии объявило пятидневный траур в связи с кончиной папы римского Франциска. Его похороны запланированы на субботу, 26 апреля.

Папа римский Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) скончался утром в понедельник, 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он был главой католической церкви с марта 2013 года и стал первым папой из Латинской Америки. Причиной смерти понтифика стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

Ранее Серия А объявила о переносе четырех матчей 33-го тура, которые были запланированы на понедельник. Они пройдут в среду, 23 апреля. Начало матчей — в 19:30 по московскому времени.