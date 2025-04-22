Субботние матчи Серии А перенесены из-за траура по папе римскому

Папа римский Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) скончался утром в понедельник, 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он был главой католической церкви с марта 2013 года и стал первым папой из Латинской Америки. Причиной смерти понтифика стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.