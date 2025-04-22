Украинский футболист «Челси» прошел проверку на детекторе лжи

«Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что у него положительный результат теста. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал. Его адвокаты пытаются это выяснить. Результаты пробы В до сих пор не получены, так что вопрос остаётся открытым. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он первоклассный футболист и очень хороший человек. Его нужно защитить», — добавил генеральный директор «Шахтера».