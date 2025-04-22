Украинский футболист «Челси» прошел проверку на детекторе лжи

«Я много раз разговаривал с Мудриком с тех пор, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как это могло произойти. Он не имеет ни малейшего представления. Вообще. Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошёл. Это станет частью доказательств, подтверждающих, что он не совершал ничего противозаконного намеренно», — приводит слова Палкина Give me Sport.
«Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что у него положительный результат теста. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал. Его адвокаты пытаются это выяснить. Результаты пробы В до сих пор не получены, так что вопрос остаётся открытым. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он первоклассный футболист и очень хороший человек. Его нужно защитить», — добавил генеральный директор «Шахтера».
В декабре 2024 года стало известно о положительном допинг-тесте украинца на мельдоний. По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, запрещенное вещество могло попасть в организм игрока через укол стволовых клеток из организма коровы. Футбольная ассоциация Англии (FA) временно отстранила футболиста, в последний раз он вошел в заявку «Челси» 1 декабря на матч АПЛ против «Астон Виллы» (3:0). Ранее стало известно, что Мудрика могут дисквалифицировать даже в случае отрицательной пробы B.
Михаил Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 миллионов, благодаря чему полузащитник стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.