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Салах рассказал о переговорах с клубами из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился подробностями переговоров с клубами из Саудовской Про-лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, в апреле Салах продлил соглашение с «Ливерпулем». По информации СМИ, контракт форварда рассчитан до лета 2027 года. До этого ходили слухи о том, что лучший игрок сезона в АПЛ мог перейти в один из клубов в Саудовской Аравии.

«Я думал, что перейти в саудовскую лигу — это хорошая возможность. Я считал, что могу уехать туда, если не продлю контракт с “Ливерпулем”. Мои отношения с людьми там остаются хорошими и продолжаются. Велись серьезные переговоры о моем переходе. “Барселона” и “Реал”? Ничего не было.

Болельщики “Ливерпуля” были частью процесса продления контракта. Они оказывали давление на руководство, потому что я провел в клубе семь лет. С первого дня я чувствовал, что они хотят, чтобы я остался», — приводит слова Салаха Daily Mail.

32-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Он провел за клуб 401 матч, в которых забил 245 мячей и отдал 113 голевых передач. Салах выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.