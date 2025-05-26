Салах рассказал о переговорах с клубами из Саудовской Аравии

«Я думал, что перейти в саудовскую лигу — это хорошая возможность. Я считал, что могу уехать туда, если не продлю контракт с “Ливерпулем”. Мои отношения с людьми там остаются хорошими и продолжаются. Велись серьезные переговоры о моем переходе. “Барселона” и “Реал”? Ничего не было.



Болельщики “Ливерпуля” были частью процесса продления контракта. Они оказывали давление на руководство, потому что я провел в клубе семь лет. С первого дня я чувствовал, что они хотят, чтобы я остался», — приводит слова Салаха Daily Mail.