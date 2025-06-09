«Может, решения не найти». Головин — о череде травм

Напомним, в сезоне-2024/25 Головин провел за «Монако» 29 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Головин ответил на вопрос о травмах в выпуске шоу «Тренерский кабинет».
— В этом сезоне у тебя две мышечные травмы. Ты сам анализировал эти ситуации? С чем они связаны, на твой взгляд?
— Я думал об этом… Может, решения этому не найти. Но я так и не понял, из-за чего так происходит.
— Сколько матчей в этом году ты провел с больным голеностопом?
— Полгода. Если брать только этот сезон, то сто процентов от голеностопа у меня случились и другие травмы, мышечные.
— Тебя тестировали перед тем, как выпустить в общую группу? Смотрели мышечный дисбаланс?
— Смотрели, все нормально. Процент не помню, но мне сказали, что все в норме.
— Ты еще со времен ЦСКА говорил, что не любишь тейпироваться. Сейчас тейпируешься?
— Это проблема моего голеностопа. Я пытался тейпироваться неделю.
— А как думаешь, сколько должен тейпироваться футболист после травмы голеностопа?
— Думаю, около месяца.
— Игрок обязан тейпироваться 24 месяца после травмы, связанной с голеностопным суставом.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за €30 млн. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €20 млн.
Недавно Головин рассказал, в какой российский клуб точно никогда не перейдет.