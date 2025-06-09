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«Может, решения не найти». Головин — о череде травм

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о своих травмах в минувшем сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Напомним, в сезоне-2024/25 Головин провел за «Монако» 29 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Головин ответил на вопрос о травмах в выпуске шоу «Тренерский кабинет».

— В этом сезоне у тебя две мышечные травмы. Ты сам анализировал эти ситуации? С чем они связаны, на твой взгляд?


— Я думал об этом… Может, решения этому не найти. Но я так и не понял, из-за чего так происходит.

— Сколько матчей в этом году ты провел с больным голеностопом?


— Полгода. Если брать только этот сезон, то сто процентов от голеностопа у меня случились и другие травмы, мышечные.

— Тебя тестировали перед тем, как выпустить в общую группу? Смотрели мышечный дисбаланс?


— Смотрели, все нормально. Процент не помню, но мне сказали, что все в норме.

— Ты еще со времен ЦСКА говорил, что не любишь тейпироваться. Сейчас тейпируешься?


— Это проблема моего голеностопа. Я пытался тейпироваться неделю.

— А как думаешь, сколько должен тейпироваться футболист после травмы голеностопа?


— Думаю, около месяца.

— Игрок обязан тейпироваться 24 месяца после травмы, связанной с голеностопным суставом.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за €30 млн. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €20 млн.


Недавно Головин рассказал, в какой российский клуб точно никогда не перейдет.