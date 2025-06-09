Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира

Специалисты портала Transfermarkt обновили ценники футболистов, которые выступают в чемпионате Испании. Талантливый вингер Ламин Ямаль подорожал на 20 миллионов евро и теперь его оценивают в 200 миллионов.
Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире, так как в сравнении с предыдущей публикацией списка Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор подешевели — ранее они тоже оценивались в 200 миллионов евро. Теперь в эту стоимость оценивается только юный вингер сборной Испании.
Ламину Ямалю через месяц исполнится 18 лет. Он уже успел провести 106 матчей за «Барселону», в которых забил 25 мячей и сделал 34 результативные передачи. Также на счету 17-летнего футболиста 21 игра и 6 голов за сборную Испании.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt:
- Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании) — 200 млн евро.
- Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии) — 180 млн.
- Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции) — 180 млн.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии) — 180 млн.
- Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии) — 170 млн.
- Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии) — 150 млн.
- Педри («Барселона», сборная Испании) — 140 млн.
- Флориан Виртц («Байер», сборная Германии) — 140 млн.
- Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии) — 140 млн.
- Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая) — 130 млн.