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Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира

17-летний футболист «Барселоны» и сборной Испании возглавил обновленный рейтинг портала Transfermarkt. Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая) — 130 млн.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Специалисты портала Transfermarkt обновили ценники футболистов, которые выступают в чемпионате Испании. Талантливый вингер Ламин Ямаль подорожал на 20 миллионов евро и теперь его оценивают в 200 миллионов.

Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире, так как в сравнении с предыдущей публикацией списка Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор подешевели — ранее они тоже оценивались в 200 миллионов евро. Теперь в эту стоимость оценивается только юный вингер сборной Испании.

Ламину Ямалю через месяц исполнится 18 лет. Он уже успел провести 106 матчей за «Барселону», в которых забил 25 мячей и сделал 34 результативные передачи. Также на счету 17-летнего футболиста 21 игра и 6 голов за сборную Испании.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt:

  1. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании) — 200 млн евро.
  2. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии) — 180 млн.
  3. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции) — 180 млн.
  4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии) — 180 млн.
  5. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии) — 170 млн.
  6. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии) — 150 млн.
  7. Педри («Барселона», сборная Испании) — 140 млн.
  8. Флориан Виртц («Байер», сборная Германии) — 140 млн.
  9. Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии) — 140 млн.
  10. Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая) — 130 млн.