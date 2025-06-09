Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира

Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире, так как в сравнении с предыдущей публикацией списка Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор подешевели — ранее они тоже оценивались в 200 миллионов евро. Теперь в эту стоимость оценивается только юный вингер сборной Испании.