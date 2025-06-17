Игрок «Барселоны» сорвал свой переход в «Галатасарай»

По информации источника, стамбульский клуб видит в тер Штегене замену Фернандо Муслере, который покинул команду по окончании минувшего сезона. Представители обеих сторон провели встречу в Стамбуле, однако предложение «Галатасарая» не заинтересовало 33-летнего вратаря и он его отклонил.
«Барселона» намерена продать тер Штегена этим летом. В каталонском клубе уверены, что немецкий вратарь не сможет вернуться в прежнюю форму после тяжелой травмы колена. Кроме того, сине-гранатовые намерены сделать ставку на вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию, который должен пополнить состав команды в ближайшее время.
Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 из менхегладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 11 лет он провел за сине-гранатовых 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
В минувшем сезоне из-за травмы тер Штеген провел за «Барселону» только восемь матчей. Основным вратарем команды был 35-летний поляк Войцех Щенсный.