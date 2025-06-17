Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Эсперанс
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Зарубежный
завершен
Бока Хуниорс
2
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Ривер Плейт
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.24
П2
6.40
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
2
:
Лос-Анджелес
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
18.06
Ульсан
:
Мамелоди Сандаунз
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.28
П2
2.24

Игрок «Барселоны» сорвал свой переход в «Галатасарай»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отклонил предложение «Галатасарая». Об этом сообщает NTvspor.net.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, стамбульский клуб видит в тер Штегене замену Фернандо Муслере, который покинул команду по окончании минувшего сезона. Представители обеих сторон провели встречу в Стамбуле, однако предложение «Галатасарая» не заинтересовало 33-летнего вратаря и он его отклонил.

«Барселона» намерена продать тер Штегена этим летом. В каталонском клубе уверены, что немецкий вратарь не сможет вернуться в прежнюю форму после тяжелой травмы колена. Кроме того, сине-гранатовые намерены сделать ставку на вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию, который должен пополнить состав команды в ближайшее время.

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 из менхегладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 11 лет он провел за сине-гранатовых 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В минувшем сезоне из-за травмы тер Штеген провел за «Барселону» только восемь матчей. Основным вратарем команды был 35-летний поляк Войцех Щенсный.