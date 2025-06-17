Игрок «Барселоны» сорвал свой переход в «Галатасарай»

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 из менхегладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 11 лет он провел за сине-гранатовых 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.