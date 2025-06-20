«ПСЖ» сенсационно проиграл «Ботафого» на клубном чемпионате мира

Встреча прошла на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (штат Калифорния). Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий Игор Жезус.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.
«Мы разочарованы результатом. Это была очень напряженная игра. “Ботафого” защищался очень хорошо — как немногие команды в Лиге 1 или Лиге чемпионов. Игра была тяжелой от начала до конца, и это нормально. Матчи против нас — источник дополнительной мотивации для наших соперников. Нам нужно быть лучше. Мы говорим об этом с начала недели. Нормально, что матчи на турнире сложные», — сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча.
«Ботафого» является действующим обладателем Кубка Либертадорес, «ПСЖ» — действующим победителем Лиги чемпионов. Впервые с 2012 года лучшая команда Южной Америки сумела обыграть лучшую команду Европы в рамках клубного чемпионата мира по футболу.
«Мы знали, что нам нужно будет сделать больше, чем обычно, чтобы выиграть. Наверное, многие считали, что у нас есть один шанс на победу из ста. Для нас один процент — это много. Так же было и в Кубке Либертадорес, но мы его выиграли. История не закончена — нужно продолжать ее писать», — сказал капитан «Ботафого» Марлон.
«Ботафого» возглавил турнирную таблицу группы В, набрав после двух матчей шесть очков. Для выхода в плей-офф бразильскому клубу будет достаточно сыграть вничью с «Атлетико» в заключительном туре. Мадридский клуб во 2-м туре справился с «Сиэтлом» (3:1).
В активе «ПСЖ» три набранных очка. В заключительном туре парижане сыграют с «Сиэтл Саундерс». Обе встречи пройдут одновременно в понедельник, 23 июня. Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.
Брайан Шметцер
Диего Симеоне
Альберт Руснак
51′
Пабло Барриос
(Джулиано Симеоне)
11′
Аксель Витсель
(Робен Ле Норман)
47′
Пабло Барриос
56′
24
Штефан Фрай
21
Рид Бейкер-Уайтинг
15
Джон Белл
25
Джексон Рейген
7
Кристиан Рольдан
18
Обед Варгас
85
Калани Косса-Риенци
79′
6
Жоау Паулу
10
Педро де ла Вега
61′
77
Райан Кент
14
Пол Ротрок
63′
66′
16
Алекс Рольдан
11
Альберт Руснак
79′
93
Жоржи Минунгу
19
Дэнни Мусовски
60′
9
Хесус Феррейра
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
21
Хави Галан
22
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
5
Родриго де Пауль
42′
66′
4
Конор Галлахер
78′
2
Хосе Хименес
46′
20
Аксель Витсель
6
Коке
70′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
66′
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
83′
16
Науэль Молина
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
11
Фолы
13
3
Офсайды
0
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти