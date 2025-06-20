Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
0
:
Ботафого
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Бенфика
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
32.00
П2
101.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Сиэтл
1
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
21:00
Фламенго
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.43
П2
2.20
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
21.06
Лос-Анджелес
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.41
П2
4.40

«ПСЖ» сенсационно проиграл «Ботафого» на клубном чемпионате мира

«Ботафого» обыграл «Пари Сен-Жермен» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (штат Калифорния). Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий Игор Жезус.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа B, 20.06.2025, 4:00
ПСЖ
0
Ботафого
1

«Мы разочарованы результатом. Это была очень напряженная игра. “Ботафого” защищался очень хорошо — как немногие команды в Лиге 1 или Лиге чемпионов. Игра была тяжелой от начала до конца, и это нормально. Матчи против нас — источник дополнительной мотивации для наших соперников. Нам нужно быть лучше. Мы говорим об этом с начала недели. Нормально, что матчи на турнире сложные», — сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча.

«Ботафого» является действующим обладателем Кубка Либертадорес, «ПСЖ» — действующим победителем Лиги чемпионов. Впервые с 2012 года лучшая команда Южной Америки сумела обыграть лучшую команду Европы в рамках клубного чемпионата мира по футболу.

«Мы знали, что нам нужно будет сделать больше, чем обычно, чтобы выиграть. Наверное, многие считали, что у нас есть один шанс на победу из ста. Для нас один процент — это много. Так же было и в Кубке Либертадорес, но мы его выиграли. История не закончена — нужно продолжать ее писать», — сказал капитан «Ботафого» Марлон.

«Ботафого» возглавил турнирную таблицу группы В, набрав после двух матчей шесть очков. Для выхода в плей-офф бразильскому клубу будет достаточно сыграть вничью с «Атлетико» в заключительном туре. Мадридский клуб во 2-м туре справился с «Сиэтлом» (3:1).

В активе «ПСЖ» три набранных очка. В заключительном туре парижане сыграют с «Сиэтл Саундерс». Обе встречи пройдут одновременно в понедельник, 23 июня. Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.

Сиэтл
1:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа B
20.06.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field
Главные тренеры
Брайан Шметцер
Диего Симеоне
Голы
Сиэтл
Альберт Руснак
51′
Атлетико
Пабло Барриос
(Джулиано Симеоне)
11′
Аксель Витсель
(Робен Ле Норман)
47′
Пабло Барриос
56′
Составы команд
Сиэтл
24
Штефан Фрай
21
Рид Бейкер-Уайтинг
15
Джон Белл
25
Джексон Рейген
7
Кристиан Рольдан
18
Обед Варгас
85
Калани Косса-Риенци
79′
6
Жоау Паулу
10
Педро де ла Вега
61′
77
Райан Кент
14
Пол Ротрок
63′
66′
16
Алекс Рольдан
11
Альберт Руснак
79′
93
Жоржи Минунгу
19
Дэнни Мусовски
60′
9
Хесус Феррейра
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
21
Хави Галан
22
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
5
Родриго де Пауль
42′
66′
4
Конор Галлахер
78′
2
Хосе Хименес
46′
20
Аксель Витсель
6
Коке
70′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
66′
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
83′
16
Науэль Молина
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
11
Фолы
13
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти