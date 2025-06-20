«ПСЖ» сенсационно проиграл «Ботафого» на клубном чемпионате мира

«Мы знали, что нам нужно будет сделать больше, чем обычно, чтобы выиграть. Наверное, многие считали, что у нас есть один шанс на победу из ста. Для нас один процент — это много. Так же было и в Кубке Либертадорес, но мы его выиграли. История не закончена — нужно продолжать ее писать», — сказал капитан «Ботафого» Марлон.