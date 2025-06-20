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«Манчестер Сити» оштрафован за задержки матчей в АПЛ

Клуб АПЛ «Манчестер Сити» оштрафован за неоднократное нарушение регламента лиги, а именно обязательства своевременно начинать и возобновлять после перерыва матчи.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно документу, опубликованному на сайте АПЛ, «Манчестер Сити» нарушил эти правила девять раз за один чемпионат. Клуб оштрафован на 1,27 миллиона евро. «Горожане» согласились с вердиктом и принесли извинения.

Нарушения произошли в следующих встречах Премьер-лиги сезона-2024/25: на домашних матчах с «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом», «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом», а также на выездах с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Ипсвичем». Максимальная задержка — две минуты и 22 секунды.

«Манчестер Сити» второй раз за последние два года получает это взыскание. Летом 2024‑го клуб оштрафовали на 2,3 млн евро за 22 задержки по ходу сезона‑2023/24. Согласно информации The Sun, в некоторых случаях игру начинали с опозданием порядка 70 секунд, но и за такую малую заминку положен штраф.

В прошедшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы финишировала на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии и получила право на участие в Лиге чемпионов.