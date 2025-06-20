«Манчестер Сити» оштрафован за задержки матчей в АПЛ

«Манчестер Сити» второй раз за последние два года получает это взыскание. Летом 2024‑го клуб оштрафовали на 2,3 млн евро за 22 задержки по ходу сезона‑2023/24. Согласно информации The Sun, в некоторых случаях игру начинали с опозданием порядка 70 секунд, но и за такую малую заминку положен штраф.