Матч «Реал» — «Пачука» 22 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Реал» продолжает привыкать к требованиям Хаби Алонсо. У нового тренера пока было мало времени для тренировок, но руководство «сливочных», тем не менее, ждет победы на клубном чемпионате мира. Пока получается с переменным успехом. В первом туре «Реал» повел в счете с «Аль-Хилялем» благодаря голу форварда Гонсало Гарсии (вышел вместо заболевшего Мбаппе), но быстро пропустил ответный мяч с пенальти. «Мадриду» не очень удался первый тайм, во втором он заиграл лучше, но забить еще раз так и не смог.