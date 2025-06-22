Матч «Реал» — «Пачука» 22 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч пройдет на стадионе Bank of America в Шарлотте и начнется в 22:00 мск. Главный судья встречи — бразилец Рамон Абатти. Игру «Реал» — «Пачука» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал» продолжает привыкать к требованиям Хаби Алонсо. У нового тренера пока было мало времени для тренировок, но руководство «сливочных», тем не менее, ждет победы на клубном чемпионате мира. Пока получается с переменным успехом. В первом туре «Реал» повел в счете с «Аль-Хилялем» благодаря голу форварда Гонсало Гарсии (вышел вместо заболевшего Мбаппе), но быстро пропустил ответный мяч с пенальти. «Мадриду» не очень удался первый тайм, во втором он заиграл лучше, но забить еще раз так и не смог.
«Пачука» переживает нелучшие времена. В Мексике команда ничего не выигрывала с 2022 года, на клубный ЧМ она попала как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2024-м. Много забивает экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Рондон (15 голов в прошлом сезоне), но все же ему уже 35 лет. В стартовом матче клубного мундиаля «Пачука» уступила «Зальцбургу». Брайан Гонсалес забил со штрафного, воспользовавшись ошибкой вратаря, и сделал счет 1:1. Но мексиканцы не удержали ничью, пропустив на 76-й минуте. У «Пачуки» тоже новый тренер, Хайме Лосано возглавил команду перед турниром в США.
«Реал» уже играл с «Пачукой» — в финале Интерконтинентального кубка в 2024-м. Тогда Мбаппе, Винисиус и компания спокойно выиграли 3:0.
Букмекеры видят «Мадрид» фаворитом и в этот раз. На победу «Реала» дают коэффициент 1,34, на успех «Пачуки» — 9,00. Вариант «обе забьют» стоит 1,80, а тотал больше 2,5 — 1,53. Игра обещает быть результативной, по мнению экспертов.