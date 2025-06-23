Клубный ЧМ, теннис, дерби в регби: что посмотреть сегодня

На проходящем в США клубном чемпионате мира начинается пора решающих матчей группового этапа. В третьем туре группы B встретятся действующий обладатель Кубка Либертадорес «Ботафого» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в калифорнийской Пасадине на принимавшем финал чемпионата мира 1994 года стадионе «Роуз Боул». Клуб из Рио-де-Жанейро устроит и ничья — ранее подопечные Ренату Пайвы одержали на турнире две победы над «Сиэтл Саундерс» (2:1) и «ПСЖ» (1:0). В параллельном матче чемпион Франции играет с «Сиэтлом», и не исключена ситуация, при которой у трех клубов по итогам группового этапа будет по 6 очков.