Клубный ЧМ, теннис, дерби в регби: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира. Группа B. Матч 3-го тура группового этапа. «Атлетико» — «Ботафого»
22:00. Где смотреть: Okko.
На проходящем в США клубном чемпионате мира начинается пора решающих матчей группового этапа. В третьем туре группы B встретятся действующий обладатель Кубка Либертадорес «Ботафого» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в калифорнийской Пасадине на принимавшем финал чемпионата мира 1994 года стадионе «Роуз Боул». Клуб из Рио-де-Жанейро устроит и ничья — ранее подопечные Ренату Пайвы одержали на турнире две победы над «Сиэтл Саундерс» (2:1) и «ПСЖ» (1:0). В параллельном матче чемпион Франции играет с «Сиэтлом», и не исключена ситуация, при которой у трех клубов по итогам группового этапа будет по 6 очков.
В этом случае определяющим фактором станет разница забитых и пропущенных мячей, которая на данный момент лучше у клубов из Бразилии и Франции. Мадридский «Атлетико» в первом туре потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4) и потому в сегодняшнем матче настраивается на победу с крупным счетом.
Клубный чемпионат мира. Группа A. Матч 3-го тура группового этапа. «Интер Майами» — «Палмейрас»
04:00 (в ночь на вторник). Где смотреть: Okko.
В Майами в заключительном туре группового этапа между собой сыграют лидеры квартета А — клубу Лионеля Месси «Интер Майами» будет противостоять бразильский «Палмейрас». В активе обоих клубов по 4 очка — клуб из Сан-Паулу ранее победил «Аль-Ахли» (2:0) и сыграл вничью с «Порту»(0:0), а подопечные Хавьера Маскерано были сильнее португальцев (2:1) и закончили нулевой ничьей встречу с коллективом из Египта.
Для выхода в ⅛ финала турнира оба клуба устроит ничья. Эксперты и букмекеры склоняются к тому, что именно этого исхода и стоит ожидать от данного противостояния. Смогут ли команды посрамить прогнозистов и выдать увлекательную встречу?
1/16 финала турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Диана Шнайдер (Россия, 12) — Донна Векич (Хорватия, 22).
14:00 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В 2024 году Шнайдер и Векич играли в финале турнира в Бад-Хомбурге. Титул был завоеван россиянкой. В этом году Диана усилила свои позиции в туре и борется за попадание в топ-10 мирового рейтинга. Турнир в Германии является одной из последних проб сил перед главным травяным турниром сезона — 30 июня стартует Уимблдон.
Также в Бад-Хомбурге сегодня также проведут свои поединки 18-я ракетка мира Екатерина Александрова (против швейцарки Белинды Бенчич) и занимающая 19-ю позицию в рейтинге WTA Людмила Самсонова.
Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» — «Красный Яр».
14:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
Красноярское дерби в отечественном регби — принципиальное противостояние. «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» чаще всего побеждали в национальном чемпионате — 13 и 10 раз, соответственно. Чемпионат начался в мае, решающие матчи пройдут осенью, но красноярское дерби — это всегда особенные матчи. Болельщиков ожидает увлекательное и бескомпромиссное зрелище.