День рождения раз в году. «ПСЖ» не пощадит Месси на клубном ЧМ

Неплохая вывеска, например, для Лиги чемпионов и, пожалуй, центральный матч первого раунда плей-офф. Но под стать ли друг другу соперники? С «Реалом» все понятно. Хаби Алонсо изучает все грозное вооружение, которое получил от Карло Анчелотти, и ничья на старте с «Аль-Хилялем» уже подзабылась. Плюс против «Ювентуса» ожидается выход Мбаппе, который уже вовсю тренируется после гастроэнтерита. Туринский клуб хоть и вышел из группы, но «Аль-Айн» и «Видад» — явно не те соперники, по которым можно делать выводы о готовности команды Тудора идти вперед по сетке плей-офф. А вот «Ман Сити» над «Старой синьорой» просто поиздевался.