День рождения раз в году. «ПСЖ» не пощадит Месси на клубном ЧМ

«Бенфика» — «Челси»
Прогноз: победа «Челси» за 2,14
Оба клуба на групповой стадии устроили мини-сенсации, особенно «Бенфика», которую никто перед стартом не видел на первом месте группы с «Баварией», но португальцы взяли и обыграли в последнем туре грозный мюнхенский клуб. Есть мнение, что баварцы немного схитрили, подбирая себе соперника в плей-офф, но это не проблемы «Бенфики». «Челси» удивил тем, что проиграл «Фламенго» (1:3), но бразильские клубы пока вообще очень хороши на этом турнире.
Победу «Бенфики» над «Баварией» не стоит переоценивать — Компани в тот день проверял готовность резервистов. С игрой у «орлов» не все гладко, но их выручает вратарь Трубин. Мареска через турнир в США готовит команду к новому сезону, и уже видно, как «синие» прямо по ходу игры повышают, например, надежность обороны. У представителей Англии намного лучше глубина состава, а португальцы несут потери. «Бенфика», конечно, упрется, но «Челси» возьмет свое за счет более разнообразной игры.
«ПСЖ» — «Интер Майами»
Прогноз: победа «ПСЖ» и тотал больше 3.5 за 1,97
Случилось то, что многие предвкушали еще перед началом турнира, изучая таблицы и возможную сетку плей-офф: Лионель Месси выйдет биться со своим бывшим клубом. «Увидимся на поле в воскресенье» — так «ПСЖ» поздравил великого аргентинца с днем рождения. Звучит грозно, хотя победители Лиги чемпионов не избежали осечки на групповом этапе, уступив «Ботафого», но все-таки бразильский клуб не из слабых и брал недавно Кубок Либертадорес. Для хозяев турнира и друзей Месси успехом можно считать уже сам факт выхода из группы: повезло с соперниками в лице проблемного «Порту» и скромного «Аль-Ахли».
Магия имен Месси и Суареса не должна вводить в заблуждение. «Интер Майами» не ровня Парижу. Даже в американской МЛС есть три-четыре команды с более поставленной игрой. «ПСЖ» нацеливается идти по сетке до конца. Европейский «Интер» в финале ЛЧ получил пять мячей, не исключено, что и американский ждет что-то подобное.
«Фламенго» — «Бавария»
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2,09
В другом противостоянии континентов все не так очевидно. О 10 голах в ворота бедного «Окленда» «Баварии» лучше поскорее забыть, а то уже против не очень готовой к турниру «Боки» возникли проблемы. Матч покажет, был ли прав Компани, проведя ротацию в 3-м туре и дав отдохнуть, например, Кейну и Киммиху. Во «Фламенго» собралась серьезная банда, многие футболисты на карандаше у европейских клубов. «Зенит», например, будет болеть за «Баварию», чтобы быстрее закрыть трансфер Жерсона.
Из всех противостояний европейских клубов с представителями других конфедераций именно здесь, кажется, Старому Свету придется особенно трудно. «Фламенго» убедительно разобрался с «Челси», а ничью в последнем туре с «Лос-Анджелесом» можно объяснить потерей мотивации. «Бавария» на турнире пока не включалась: самое время это сделать. Не считая любительского «Окленда», «Баварии» забивали в каждом матче, а у «Фламенго» очень интересные форварды. Зато у Мюнхена Кейн, Мусиала, Олисе и другие крутые исполнители. Ждем перестрелку.
«Реал» — «Ювентус»
Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 1.5 за 1,91
Неплохая вывеска, например, для Лиги чемпионов и, пожалуй, центральный матч первого раунда плей-офф. Но под стать ли друг другу соперники? С «Реалом» все понятно. Хаби Алонсо изучает все грозное вооружение, которое получил от Карло Анчелотти, и ничья на старте с «Аль-Хилялем» уже подзабылась. Плюс против «Ювентуса» ожидается выход Мбаппе, который уже вовсю тренируется после гастроэнтерита. Туринский клуб хоть и вышел из группы, но «Аль-Айн» и «Видад» — явно не те соперники, по которым можно делать выводы о готовности команды Тудора идти вперед по сетке плей-офф. А вот «Ман Сити» над «Старой синьорой» просто поиздевался.
«Реал» не только фаворит этого матча, но и один из главных претендентов минимум на полуфинал. «Ювентус» постарается сделать выводы после разгрома от «Сити» и закрыться в обороне, но рано или поздно Винисиус, Мбаппе и компания наверняка найдут к ней ключи, причем одним голом дело не ограничится. Для четвертьфинала нынешний «Ювентус» явно сыроват.
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