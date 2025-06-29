Плей-офф клубного ЧМ, «Формула-1», финал ЧЕ среди женщин по баскетболу, волейбольная Лига наций: что посмотреть сегодня

В первом матче плей-офф американскому клубу придется совсем не просто, ведь соперник в первом матче на вылет — «ПСЖ», действующий победитель Лиги чемпионов и один из фаворитов всего турнира. Подопечные Луиса Энрике стартовали на турнире с эффектного разгрома мадридского «Атлетико» (4:0), затем неожиданно проиграли «Ботафого» — бразильские клубы пока очень успешны на этом турнире — но в итоге вырвали первое место в группе В, одолев «Сиэтл Саундерс» (2:0). Все шесть голов забили разные футболисты, но ни разу не отличился герой финала Лиги чемпионов Дезире Дуэ, а лидер команды Усман Дембеле пока травмирован.