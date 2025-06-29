Плей-офф клубного ЧМ, «Формула-1», финал ЧЕ среди женщин по баскетболу, волейбольная Лига наций: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «ПСЖ» — «Интер Майами»
19:00. Где смотреть: Okko.
Матч состоится на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. После группового раунда на турнире в США остается только один местный клуб, зато с самым звездным составом. Команда Лионеля Месси в группе А сыграла вничью с египетским «Аль-Ахли» (0:0), а затем в ключевой встрече одолела крепкий «Порту» (2:1), причем после первого тайма «Интер Майами» уступал португальцам в счете. В последнем туре коллектив из Флориды добился ничьей с бразильским «Палмейрасом» (2:2) и вышел из квартета A со второго места.
В первом матче плей-офф американскому клубу придется совсем не просто, ведь соперник в первом матче на вылет — «ПСЖ», действующий победитель Лиги чемпионов и один из фаворитов всего турнира. Подопечные Луиса Энрике стартовали на турнире с эффектного разгрома мадридского «Атлетико» (4:0), затем неожиданно проиграли «Ботафого» — бразильские клубы пока очень успешны на этом турнире — но в итоге вырвали первое место в группе В, одолев «Сиэтл Саундерс» (2:0). Все шесть голов забили разные футболисты, но ни разу не отличился герой финала Лиги чемпионов Дезире Дуэ, а лидер команды Усман Дембеле пока травмирован.
Фаворитом встречи эксперты называют европейцев, однако нет сомнений, что клуб из МЛС, ведомый легендарным Лионелем Месси, сделает все возможное, чтобы сотворить громкую сенсацию.
Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «Фламенго» — «Бавария»
23:00. Где смотреть: Okko.
Матч пройдет на «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США). «Бавария» стала второй в группе С. Немецкий клуб разгромил «Окленд» (10:0), победил «Боку Хуниорс» (2:1) и уступил «Бенфике» (0:1). По три мяча у «Баварии» забили Майкл Олисе и Джамал Мусиала, у Кингсли Комана и Томаса Мюллера — по два.
Бразильский «Фламенго» сумел занять первое место в группе D. Подопечные Филипе Луиса победила «Эсперанс» из Туниса (2:0) и «Челси» (3:1), а также сыграла вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1). В составе «Фламенго» есть джокер — Ян Уоллес. 20-летний нападающий забил два мяча, выходя на замены в матчах с «Челси» и «Лос-Анджелесом».
«Формула-1». Гран-при Австрии
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Накануне гонщик «Макларена» Ландо Норрис с огромным преимуществом выиграл квалификацию. Британский пилот опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера на 0,521 секунды — это самый большой отрыв в сезоне. При этом круг Ландо на короткой трассе в Австрии стал самым быстрым в году (1.03,971).
После 10 этапов Гран-при сезона лидирует другой пилот «Макларена» — Оскар Пиастри (198 очков), Норрис находится на втором месте (176). А нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), последние четыре года подряд побеждавший в «Формуле-1» по итогам сезона, занимает лишь третью позицию — 155 баллов.
Чемпионат Европы среди женщин по баскетболу. Финал. Испания — Бельгия
20:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
На «Стадионе мира и дружбы» в греческом Пирее состоится финальный матч Чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Вновь, как и два года назад, в матче за золотые медали сойдутся сборные Испании и Бельгии. Испания вышла в финал после драматичной победы над Францией со счетом 65:64. Бельгия подтвердила статус действующих чемпионок турнира, сломив сопротивление сборной Италии на последней минуте — 66:64.
Сборная Испании была на волосок от поражения в полуфинале, но в ключевой момент встречи проявили себя лидеры команды — Ава Фам, набравшая 21 очко и сделавшая 9 подборов, и Альба Торренс, чьи решения в концовке очень помогли команде. Состав сборной Бельгии мало изменился с последнего Евро. Это опытный коллектив с яркими исполнителями на каждой из позиций. Лидером команды является бывшая центровая российского клуба УГМК Эмма Мессеман, которая собирает все награды в женском баскетболе как на клубном уровне, так и в сборной, являясь MVP прошлого Евробаскета. Сможет ли Бельгия второй раз подряд завоевать континентальный титул?
Волейбол (мужчины). Лига наций. Италия — Бразилия, предварительный этап
0:00 (в ночь на понедельник). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В рамках волейбольной Лиги наций неподалеку от Чикаго сыграют две сборные, которые в данный момент, безусловно, входят в число сильнейших национальных команд мира. Сборная Бразилии накануне в напряженном пятисетовом матче переиграла сборную Италии и вместе с поляками лидирует в турнирной таблице. Бразильцы выдали игру очень высокого уровня, отдельно стоит выделить Алана Соузу и связующего Фернандо, но смогут ли они восстановиться к сегодняшней встрече с поляками?
Поляки — действующие чемпионы Европы, а на последних Олимпиаде и чемпионате мира доходили до финала, где уступали французам и итальянцам, соответственно. Главным тренером польской дружины является известный в прошлом волейболист из Сербии Никола Грбич. В карьере связующего была и победа в чемпионате России в 2014 году в составе казанского «Зенита».