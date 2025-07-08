Матч «Флуминенсе» — «Челси» 8 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

На клубном чемпионате мира осталось сыграть решающие матчи. Бразильские клубы многих удивили на этом турнире и больше всех возрастной «Флуминенсе», дошедший до полуфинала. Еще недавно команда была одной из худших в бразильском чемпионате, но сейчас она преобразилась. Игроки «Флуминенсе» хорошо знают, какой футбол им приносит результат. Бразильцы сосредоточатся на разрушении, они не против выдерживать атаки на свои ворота. «Флу» добивается своего за счет компактной обороны и игры на контратаках. Впереди есть резкие Арьяс, Кано и Эркулес. Защита держится на суперопытных Тиаго Силве и вратаре Фабио.