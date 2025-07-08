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Футбол. Зарубежный
22:00
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.28
X
3.95
П2
1.66
Футбол. Зарубежный
09.07
ПСЖ
:
Реал
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П1
2.39
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Матч «Флуминенсе» — «Челси» 8 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 8 июля, в полуфинале клубного чемпионата мира «Флуминенсе» сыграет с «Челси».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч пройдет в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка, на стадионе «Метлайф» и начнется в 22:00 мск. Главный судья встречи — француз Франсуа Летексье. Игру «Флуминенсе» — «Челси» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На клубном чемпионате мира осталось сыграть решающие матчи. Бразильские клубы многих удивили на этом турнире и больше всех возрастной «Флуминенсе», дошедший до полуфинала. Еще недавно команда была одной из худших в бразильском чемпионате, но сейчас она преобразилась. Игроки «Флуминенсе» хорошо знают, какой футбол им приносит результат. Бразильцы сосредоточатся на разрушении, они не против выдерживать атаки на свои ворота. «Флу» добивается своего за счет компактной обороны и игры на контратаках. Впереди есть резкие Арьяс, Кано и Эркулес. Защита держится на суперопытных Тиаго Силве и вратаре Фабио.

«Флуминенсе» был вторым в группе, уступив первое место дортмундской «Боруссии». В плей-офф бразильцы справились с финалистом Лиги чемпионов «Интером» и «Аль-Хилялем», за который выступает много звезд, поигравших в Европе. «Челси» в ⅛ финала прошел «Бенфику», а в ¼ финала бразильский «Палмейрас». Все результаты матчей клубного чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Если у «Флуминенсе» есть понятная игровая философия, то про «Челси» такого сказать нельзя. Англичане играют неровно, отчасти это связано с экспериментами главного тренера Марески. Он часто тасует состав и ставит футболистов на разные позиции. Плюс, добавились новички. На этом мундиале в «Челси» идет конкурс среди нападающих. Свой шанс сначала получил Джексон (0 голов, 1 красная карточка), затем Делап (1 гол, 2 желтые карточки), теперь пришла очередь Жоао Педро. Тем не менее, для лондонцев новый турнир ФИФА хороший шанс взять трофей, в АПЛ и ЛЧ бороться за победу будет сложнее.

По мнению букмекеров, «Флуминенсе» — явный аутсайдер в этом матче. На победу «Челси» в основное время можно поставить за 1,65, на победу бразильцев — за 6,40. Ничья стоит 3,90. Голов от обеих команд тут не особо ждут, на «обе забьют» дают коэффициент 2,10, а на тотал больше 2,5 — 2,12.

Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.28
X
3.95
П2
1.66
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