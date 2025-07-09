Капитан «Лас-Пальмаса» победил рак во второй раз

В 2022 году Родригесу диагностировали лимфому Ходжкина. Футболист пропустил большую часть сезона-2022/23, возобновив тренировки в декабре 2022 года и вернувшись на поле в официальном матче в апреле 2023 года. По итогам того сезона «Лас-Пальмас», выступавший во втором по силе испанском дивизионе, завоевал место в Примере. В феврале Родригес сообщил о рецидиве рака и вновь взял паузу в карьере, чтобы пройти очередной курс химиотерапии.