Матч «ПСЖ» — «Реал» 9 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Полуфинал пройдет в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка, на стадионе «Метлайф» и начнется в 22:00 мск. Главный судья встречи — Шимон Марчиняк из Польши. Матч «ПСЖ» — «Реал» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Один финалист клубного чемпионата мира уже известен: «Челси» победил «Флуминенсе» и теперь ждет соперника по решающему матчу. «ПСЖ» проиграл один раз на групповом этапе, но в остальных встречах не допустил ни одной осечки: 4 победы из 4. В плей-офф парижане разобрались с «Интер Майами» (4:0) и «Баварией» (2:0). «Реал» на клубном мундиале идет без поражений, в ⅛ финала испанцы справились с «Ювентусом» (1:0), а в ¼ финала — c «Боруссией» (3:2). Все результаты клубного чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Новый тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет начать свою работу с победы на клубном ЧМ. Для «Мадрида» особенно важно стать первым обладателем нового трофея. В то же время «ПСЖ» может добавить к треблу еще одну победу в турнире. Такую комбинацию будет сложно повторить, так что это исторический момент.
У «Реала» есть проблемы с составом, Хаби Алонсо выбирает, кого поставить в обороне вместо удалившегося Хейсена и кому играть впереди: разыгравшемуся Гонсало или звездному Мбаппе. «Мадрид» пока только набирает ход и осваивается при новом рулевом. У «ПСЖ» тоже есть проблема с центральным защитником, но в остальном все налажено, игроки хорошо понимают друг друга и мощно прессингуют соперников.
Для полузащитника Беллингема эта игра станет 100-й в футболке «Реала», а для его одноклубника Модрича она может стать последней за «Мадрид». Дальше хорват будет играть за «Милан». Форвард испанцев Мбаппе провел в «ПСЖ» 7 сезонов, забил 256 голов в 308 матчах и выиграл 15 титулов.
«Реал» ни разу не проигрывал в клубных чемпионатах мира (в разных форматах): 17 побед и 3 ничьих. Для «ПСЖ» это первое участие в турнире.
Статистическая компания Opta сообщила, что по ее расчетам у «ПСЖ» 47,4% шансов выиграть матч, тогда как у «Реала» только 27,3%. Вероятность ничьей в основное время равна 25,3%.
По мнению букмекеров, шансы почти равны. Победа «ПСЖ» в основное время стоит 2,40, победа «Реала» — 3,00. На тотал голов меньше 2,5 предлагают коэффициент 2,33.