Матч «ПСЖ» — «Реал» 9 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Один финалист клубного чемпионата мира уже известен: «Челси» победил «Флуминенсе» и теперь ждет соперника по решающему матчу. «ПСЖ» проиграл один раз на групповом этапе, но в остальных встречах не допустил ни одной осечки: 4 победы из 4. В плей-офф парижане разобрались с «Интер Майами» (4:0) и «Баварией» (2:0). «Реал» на клубном мундиале идет без поражений, в ⅛ финала испанцы справились с «Ювентусом» (1:0), а в ¼ финала — c «Боруссией» (3:2). Все результаты клубного чемпионата мира можно посмотреть здесь.