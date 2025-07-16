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Шесть футболистов могут покинуть «Манчестер Сити» летом

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы в его распоряжении было меньше игроков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В список игроков, на которых не рассчитывает Гвардиола, входят защитники Джон Стоунз, Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Клаудио Эчеверри, а также нападающий Оскар Бобб. Они могут покинуть «Манчестер Сити», уйдя либо в аренду, либо на постоянной основе.

В межсезонье «Манчестер Сити» уже покинули Кевин де Брейне («Наполи»), Ян Коуту («Боруссия» Дортмунд), Кайл Уокер («Бернли») и Скотт Карсон. «Манчестер Сити» уже сделал и ряд приобретений. К команде за 55 млн евро присоединился футболиста «Милана» Тиджани Рейндерс. Также состав команды пополнили Райан Шерки из «Лиона» Райан Аит-Нури из «Вулверхэмптона» и голкипер «Челси» Маркус Беттинелли.

По итогам сезона-2024/25 «Сити» занял третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов английская команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Реала» (2:3, 1:3).

Накануне «Манчестер Сити» объявил о продлении спонсорского контракта с компанией Puma. Новое соглашение будет рассчитано до 2035 года и будет приносить «горожанам» 100 млн фунтов в год. Предыдущий контракт с немецкой компанией приносил «Манчестер Сити» 65 млн фунтов ежегодно.

Новый сезон «Манчестер Сити» откроет 16 августа выездным матчем Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

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