СМИ: «Галатасарай» ведет переговоры по трансферу Сафонова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» намерены продать итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который не желает продлевать контракт с клубом и намерен покинуть клуб летом 2026 года в качестве свободного агента. Данный вариант не устраивает парижан, поэтому они пригрозили итальянцу переводом в резервную команду. При этом, Сафонов не будет основным вратарем «ПСЖ» в случае ухода Доннаруммы, поскольку парижане заинтересованы в покупке голкипера «Лилля» Люка Шевалье.