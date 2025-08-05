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СМИ: «Галатасарай» ведет переговоры по трансферу Сафонова

Голкипер сборной России может продолжить карьеру в самом титулованном клубе Турции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Gala Ajans со ссылкой на журналиста Сулеймана Родопа, «Галатасарай» начал переговоры о трансфере вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова,

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» намерены продать итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который не желает продлевать контракт с клубом и намерен покинуть клуб летом 2026 года в качестве свободного агента. Данный вариант не устраивает парижан, поэтому они пригрозили итальянцу переводом в резервную команду. При этом, Сафонов не будет основным вратарем «ПСЖ» в случае ухода Доннаруммы, поскольку парижане заинтересованы в покупке голкипера «Лилля» Люка Шевалье.

Сафонову 26 лет, он перешел из «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года, в первом же сезоне выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов. В составе «ПСЖ» голкипер провел 17 матчей, в 7 из которых не пропустил.

«Галатасарай» — 25-кратный чемпион Турции, 19-кратный обладатель Кубка страны. Летом 2025 года стамбульский клуб покинул Фернандо Муслера. Экс-вратарь сборной Уругвая играл за желто-красных с 2011 года и в общей сложности провел 551 матч в составе «Галатасарая».